Desde Miami, la conductora de televisión Magaly Medina se pronunció sobre el arresto del cómico y empresario Andrés Hurtado, quien enfrenta serias acusaciones de lavado de activos y tráfico de influencias. Aunque ya había grabado su programa del viernes, Medina apareció en vivo respaldando el accionar de la Diviac, que detuvo preliminarmente a Hurtado en una clínica de San Borja, el jueves 19 de septiembre.

En los primeros minutos de “Magaly TV, La Firme”, la presentadora comentó: “Se debe no solo apresar, detener y juzgar a esta cabeza visible que es Andrés Hurtad o; creo que este es el hilo de una madeja que debe exponerse”. Medina instó a las autoridades a investigar a todos los implicados.

“Que todos vayan ante la justicia: gente corrupta, que ha traficado influencias, armas, oro ilegal... Toda esta podredumbre debe ser expuesta”, enfatizó con indignación. “Todos los culpables deben recibir el peso de la ley . No se debe buscar solo a una persona”, concluyó.

Magaly Medina aclara sus motivos para viajar a Miami en medio del arresto de Andrés Hurtado





Medina también presentó una actualización de su programa del viernes 20 de septiembre, el cual fue grabado debido a un viaje a Estados Unidos. Esto generó especulaciones, ya que algunos vincularon su salida del país con Hurtado, sugiriendo que pudo ser un intento de fuga para evitar ser implicada.

Al respecto, Medina aclaró en su programa: “Algunos dicen que volé a Miami porque tengo algo que ocultar. ¡No! Tengo mi reunión anual con el dueño de ATV” . No ha sido la única vez que se pronunció, en sus redes sociales, Magaly también explicó el motivo de su viaje a Miami, indicando que renovaría su contrato para el 2025.

“Esto no lo tendría que explicar, pero lo hago para evitar ciertas especulaciones”, dijo en sus redes sociales, para luego agregar: “Debí venir hace dos semanas, pero no pude por razones ajenas a mí, así que hoy estoy acá, trabajando, chambeando”.

Le respondió a Jefferson Farfán





Por otro lado, también le respondió a sus críticas, calificando sus comentarios de poco razonables. En ese sentido, se refirió al futbolista Jefferson Farfán, quien la cuestionó indicando: “¿Te fuiste? ¿Justo en este momento? ¡Dame luz, bebé!”. Como respuesta, Magaly dijo: “Se sabe que entro y salgo del país porque soy esclava de mi programa, así que me parece bien estúpido de parte de alguien que me quiera involucrar en este tipo de cosas cuando no tengo nada que ver”.