Farfán denunció que Medina y su productor, Patrick Llamo, no habrían cumplido con las 76 horas de trabajo comunitario registradas | Foto: Instagram (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Farfán denunció que Medina y su productor, Patrick Llamo, no habrían cumplido con las 76 horas de trabajo comunitario registradas | Foto: Instagram (Captura) / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Magaly Medina rechazó las acusaciones de Jefferson Farfán sobre un supuesto incumplimiento del servicio comunitario que realiza en una parroquia de Surco tras ser sentenciada por difamación, explicando cuáles son las actividades que ella estaría encargada de realizar.

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