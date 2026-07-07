Magaly Medina rechazó las acusaciones de Jefferson Farfán sobre un supuesto incumplimiento del servicio comunitario que realiza en una parroquia de Surco tras ser sentenciada por difamación, explicando cuáles son las actividades que ella estaría encargada de realizar.

Tras la difusión de un video de 22 minutos en YouTube, el exfutbolista cuestionó que Medina y su productor, Patrick Llamo, hayan cumplido con las 76 horas de trabajo registradas, al señalar supuestas inconsistencias en horarios.

Urraca dijo que en la parroquia no quieren exhibirla como ‘león encerrado’ para el disfrute del público y fotógrafos que quieran encontrarla. Video: Magaly Medina | Ig

Frente a los cuestionamientos, la conductora señaló en redes sociales que su labor consiste en ordenar documentos, pero dentro de un espacio cerrado para preservar su privacidad ante la atención mediática que ella genera.

“Esta oficina en la que yo estoy archivando estos rumas y rumas de documentos, bautizos, matrimonios, que es el servicio comunitario que yo hago porque no hay quien ordene ese tipo de archivos aquí y yo lo hago, es lo que me han designado hacer”, indicó

En ese sentido, Medina cuestionó la rigurosidad del informe presentado por Farfán, señalando que su equipo se equivocó al asumir que ambos asistían los mismos días y al no verificar correctamente la información.

Sobre las fechas señaladas en el video donde presuntamente no registró su ingreso, Medina aclaró que no todas sus visitas a la parroquia correspondían al cumplimiento de la sanción y aseguró que las ausencias fueron justificadas ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la institución religiosa.

“Yo entro ese día, pero no firmo. ¿Dónde está mi firma de ese día? Yo no he entrado a firmar. Yo a la parroquia, con los que ya tengo un vínculo, puedo entrar por cualquier cosa, a dejar papelería, algo que dejé, olvidarlo. Puedo entrar por cualquier otro motivo, no solo para hacer mi servicio comunitario”, precisó.

Finalmente, la conductora explicó que las tareas del servicio comunitario se asignan según las habilidades de cada persona y señaló que se le permitió ordenar documentos debido a su agenda laboral.