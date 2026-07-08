La controversia entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sumó un nuevo episodio luego de que los integrantes del podcast La Manada Galáctica comentaran el reportaje difundido por el exfutbolista sobre el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora. La periodista respondió durante su programa de televisión con una serie de críticas dirigidas a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’.

El enfrentamiento se originó tras la publicación de un video en el canal de YouTube de Jefferson Farfán, en el que se cuestionaba el cumplimiento de la sanción impuesta a Medina y se sugerían presuntas irregularidades en la supervisión realizada por el INPE.

Nueva polémica entre Magaly Medina y Jefferson Farfán alcanza a conductores de La Manada Galáctica. (Foto: Captura de YT/Magaly TV: La Firme)

En respuesta, Magaly Medina sostuvo que las imágenes presentadas por el exseleccionado nacional ya habían sido evaluadas por un juez y defendió la forma en que viene cumpliendo el servicio comunitario. Asimismo, mostró un video grabado desde la oficina de la parroquia donde realiza sus labores y explicó que sus funciones consisten en organizar y archivar documentos administrativos, descartando que deba efectuar trabajos de limpieza.

La controversia volvió a cobrar fuerza cuando el caso fue abordado en La Manada Galáctica. Durante la transmisión, Laura Spoya afirmó que la sanción impuesta a la conductora consistía en realizar labores de limpieza y no tareas administrativas.

Las declaraciones motivaron la reacción de Medina, quien cuestionó la cercanía de los conductores del podcast con Jefferson Farfán.

“Ustedes saben que Farfán es su jefe, los tres son chupes” , manifestó en referencia a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’, al sostener que sus opiniones respondían a la relación laboral que mantienen con el exfutbolista.

La periodista dirigió sus principales cuestionamientos contra Laura Spoya, a quien acusó de opinar sobre un tema que, según afirmó, desconoce.

Durante su intervención, señaló que la exreina de belleza no tiene una opinión propia y lanzó una serie de calificativos. Además de afrimar que tiene “cero de coeficiente intelectual”, en respuesta a los comentarios realizados en el programa digital.