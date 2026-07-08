Magaly Medina arremete contra Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’. (Foto: Captura de YT/Magaly TV: La Firme)
Magaly Medina arremete contra Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’. (Foto: Captura de YT/Magaly TV: La Firme)
Por Redacción EC

La controversia entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sumó un nuevo episodio luego de que los integrantes del podcast La Manada Galáctica comentaran el reportaje difundido por el exfutbolista sobre el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora. La periodista respondió durante su programa de televisión con una serie de críticas dirigidas a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’.

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