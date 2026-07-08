La controversia entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sumó un nuevo episodio luego de que los integrantes del podcast La Manada Galáctica comentaran el reportaje difundido por el exfutbolista sobre el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora. La periodista respondió durante su programa de televisión con una serie de críticas dirigidas a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’.
La controversia entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sumó un nuevo episodio luego de que los integrantes del podcast La Manada Galáctica comentaran el reportaje difundido por el exfutbolista sobre el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora. La periodista respondió durante su programa de televisión con una serie de críticas dirigidas a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’.
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El enfrentamiento se originó tras la publicación de un video en el canal de YouTube de Jefferson Farfán, en el que se cuestionaba el cumplimiento de la sanción impuesta a Medina y se sugerían presuntas irregularidades en la supervisión realizada por el INPE.
En respuesta, Magaly Medina sostuvo que las imágenes presentadas por el exseleccionado nacional ya habían sido evaluadas por un juez y defendió la forma en que viene cumpliendo el servicio comunitario. Asimismo, mostró un video grabado desde la oficina de la parroquia donde realiza sus labores y explicó que sus funciones consisten en organizar y archivar documentos administrativos, descartando que deba efectuar trabajos de limpieza.
La controversia volvió a cobrar fuerza cuando el caso fue abordado en La Manada Galáctica. Durante la transmisión, Laura Spoya afirmó que la sanción impuesta a la conductora consistía en realizar labores de limpieza y no tareas administrativas.
Las declaraciones motivaron la reacción de Medina, quien cuestionó la cercanía de los conductores del podcast con Jefferson Farfán.
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“Ustedes saben que Farfán es su jefe, los tres son chupes”, manifestó en referencia a Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe’, al sostener que sus opiniones respondían a la relación laboral que mantienen con el exfutbolista.
La periodista dirigió sus principales cuestionamientos contra Laura Spoya, a quien acusó de opinar sobre un tema que, según afirmó, desconoce.
@atv.pe 🤦♀️🤣 Parece que a Laurita Spoya le dieron aires de "chica con conocimientos legales", pero terminó dando pena. Ante esto, Magaly respondió con todo a la ex Miss ¡AYYY LAURIIITA! #atv #magalytvlafirme #respuesta #magaly #Chollywood ♬ sonido original - ATV.PE
Durante su intervención, señaló que la exreina de belleza no tiene una opinión propia y lanzó una serie de calificativos. Además de afrimar que tiene “cero de coeficiente intelectual”, en respuesta a los comentarios realizados en el programa digital.
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