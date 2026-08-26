Magaly Medina exige pruebas a quienes cuestionan su trayectoria. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)
Magaly Medina exige pruebas a quienes cuestionan su trayectoria. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)
Por Redacción EC

Magaly Medina respondió a sus detractores en medio de los cuestionamientos públicos relacionados con su situación judicial y defendió los 29 años de trayectoria que lleva en televisión. La conductora de Magaly TV La Firme exigió pruebas a quienes cuestionan su credibilidad y aseguró que ningún ataque ha logrado derribarla.

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