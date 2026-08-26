Magaly Medina respondió a sus detractores en medio de los cuestionamientos públicos relacionados con su situación judicial y defendió los 29 años de trayectoria que lleva en televisión. La conductora de Magaly TV La Firme exigió pruebas a quienes cuestionan su credibilidad y aseguró que ningún ataque ha logrado derribarla.

“Cuando quieran atacarme y cuando quieran ensuciar mi credibilidad y mi imagen, que he mantenido a lo largo de 29 años, por lo menos tengan la decencia de mostrar pruebas y por lo menos investiguen” , afirmó Medina.

La conductora también cuestionó a quienes utilizan sus programas y redes sociales para lanzar críticas en su contra. “No sean cobardes y no dejen a otros, a cualquier mono con metralleta, sienten en su programa para que me dispare barro, lodo y basura” , sostuvo.

Las declaraciones se produjeron luego de una serie de enfrentamientos públicos con figuras del espectáculo que cuestionaron a Medina en los últimos meses.

Uno de los episodios más recientes ocurrió después de que Jefferson Farfán difundiera un reportaje en YouTube en el que cuestionó el cumplimiento de las 138 jornadas de servicio comunitario impuestas a Medina como parte de su condena por violación a la intimidad.

El contenido generó pronunciamientos de Alejandra Baigorria, Said Palao, Nicola Porcella y Mario Irivarren, quienes compartieron o comentaron públicamente el reportaje.

Porcella cuestionó a Medina mediante sus redes sociales y señaló que buscaba conocer si la conductora había cumplido con el servicio comunitario.

Said Palao, por su parte, difundió un video en sus historias de Instagram en el que contrastó declaraciones de Medina sobre la protección de sus datos personales con imágenes de su programa en las que se exponían aspectos de la vida privada de otras personas.

Medina respondió desde su programa y diferenció la privacidad relacionada con una obligación judicial de la exposición de personas cuya vida considera pública.

La cantante Marisol y la conductora Karla Tarazona también cuestionaron públicamente la posición de Medina respecto a la privacidad.

En medio de estos cuestionamientos, Medina reivindicó su trayectoria en televisión y aseguró que los ataques no han conseguido apartarla de la pantalla.

“Hasta el momento, nadie ha podido tumbarme ni la cárcel, porque realmente la gente sabe que mi camino ha sido duro, pero ha sido honesto” , afirmó.

La conductora también hizo referencia a su trayectoria profesional y negó haber recurrido a relaciones con ejecutivos para alcanzar su posición en televisión.

“Ni siquiera para llegar acá a un programa pasé por la cama de ningún gerente. Yo no. A mí, yo no le debo nada a ningún hombre para llegar donde he llegado” , sostuvo Medina.

Finalmente, la conductora pidió a sus críticos que sustenten sus cuestionamientos con información comprobable.

“Cuando quieran enfrentarse a mí y competir en este mundo difícil de la televisión y del espectáculo, háganlo como hombres. Investiguen, sáquenme pruebas palpables, irrevocables” , manifestó.