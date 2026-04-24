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Magaly Medina se pronunció luego que la Prefectura de Lima le otorgara garantías personales a la salsera en medio de su conflicto legal. (Foto: Captura YouTube / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina se pronunció luego que la Prefectura de Lima le otorgara garantías personales a la salsera en medio de su conflicto legal. (Foto: Captura YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Magaly Medina y Yahaira Plasencia son las protagonistas del nuevo lío mediático en Perú. Esta vez, la conductora de “Magaly TV, la firme” se pronunció luego que la Prefectura de Lima le otorgara a la cantante garantías personales en el marco de la disputa legal que las envuelve.

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