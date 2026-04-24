Magaly Medina y Yahaira Plasencia son las protagonistas del nuevo lío mediático en Perú. Esta vez, la conductora de “Magaly TV, la firme” se pronunció luego que la Prefectura de Lima le otorgara a la cantante garantías personales en el marco de la disputa legal que las envuelve.

En la reciente edición del programa de espectáculos de ATV, Magaly Medina cuestionó la decisión en torno al pedido de garantías personales de Yahaira Plasencia y también arremetió contra los involucrados en el proceso.

En los primeros minutos del programa emitido el pasado 23 de abril, Magaly Medina rompió su silencio para manifestar su inconformidad con el entorno legal de la salsera y a las autoridades que aprobaron su solicitud.

Magaly Medina contra Yahaira Plasencia y las garantías personales dadas por la Prefectura. (Foto: Captura YouTube / "Magaly TV, la firme")

“A dos payasos se les ha ocurrido armar un espectáculo para ganar el favor y la misericordia de la opinión pública y de las autoridades”, aseguró Magaly Medina en su programa “Magaly TV, la firme”.

“Hacer ruido y hacer circo no le ha hecho la carrera a nadie y mi exabogado solo se deja llevar por la rabia, la ira y por no sé qué resentimientos. Que en su vida profesional le esté yendo mal no es de mi incumbencia”, agregó.

En su mensaje, Magaly Medina cuestionó a Yahaira Plasencia por intentar posicionarse como víctima en medio del proceso legal por presunta difamación y cuestionó a las autoridades que aprobaron la decisión.

Cabe resaltar que la conductora de ATV acusó directamente a Iván Paredes, su exabogado de intentar sabotearla. “A mí quien me ha amenazado y quien me ha extorsionado en un video es el abogado de Yahaira, mi exabogado, y me está extorsionando”, precisó Magaly Medina.