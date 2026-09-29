Magaly Medina respondió a Luis ‘Cuto’ Guadalupe luego de conocerse la sentencia de primera instancia por la querella que el exfutbolista presentó en su contra. La conductora de “Magaly TV, la firme” cuestionó que el exdeportista celebre el fallo y dejó en claro que apelará dicha resolución.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima declaró a Magaly Medina responsable por los delitos de injuria y difamación agravada. La resolución estableció tres años de pena privativa de libertad suspendida por dos años y una multa de S/57,216.50, además de reglas de conducta.

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Tras conocerse la decisión, el ‘Cuto’ se pronunció en sus redes sociales y aseguró que recibía el fallo sin ánimo de revancha. El exjugador sostuvo que el proceso buscaba defender su honor frente a los comentarios realizados luego del ampay que protagonizó quien entonces era su pareja.

Documento que mostró Cuto Guadalupe en sus redes sociales.

Magaly, sin embargo, no tardó en responder. “No cantes victoria”, expresó la periodista, quien cuestionó la solidez del caso y aseguró que continuará defendiendo su posición. “Lo tuyo se lo trae abajo cualquier juez pensante”, manifestó durante su programa.

“Yo al decir ‘ahora con esto que le descubrimos a la esposa la Fe de Cuto ya no existe’, cosas así ¿Esto va a ser demandable? Eso es una porquería, la Justicia tendría que tener un poco de discernimiento, uno espera que los jueces no le hagan caso a este tipo de tonterías”, precisó la ‘Urraca’.

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La conductora también recordó otros procesos judiciales que ha enfrentado y señaló que una resolución inicial no necesariamente significa que una disputa legal haya concluido. Como ejemplo, mencionó el reciente caso iniciado por Alejandra Baigorria, cuya denuncia fue declarada improcedente en primera instancia y posteriormente apelada por la empresaria.

Magaly Medina reaccionó ante la demanda que le ganó ‘Cuto’ Guadalupe por el delito contra el honor en la modalidad de injuria y difamación agravada. (Foto: YouTube - "Magaly TV, la firme")

Como se recuerda, el proceso con el ‘Cuto’ Guadalupe tiene su origen en los comentarios emitidos por Magaly Medina después de que su programa difundiera, en mayo de 2023, imágenes de Charlene Castro, expareja del exjugador, saliendo de un hotel acompañada de otro hombre. ‘Cuto’ consideró que las expresiones posteriores de la conductora vulneraron su honor.