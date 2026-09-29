Magaly Medina reaccionó ante la demanda que le ganó ‘Cuto’ Guadalupe por el delito contra el honor en la modalidad de injuria y difamación agravada. (Foto: YouTube - "Magaly TV, la firme" / "Denganche")
Magaly Medina reaccionó ante la demanda que le ganó ‘Cuto’ Guadalupe por el delito contra el honor en la modalidad de injuria y difamación agravada. (Foto: YouTube - "Magaly TV, la firme" / "Denganche")
Por Redacción EC

Magaly Medina respondió a Luis ‘Cuto’ Guadalupe luego de conocerse la sentencia de primera instancia por la querella que el exfutbolista presentó en su contra. La conductora de “Magaly TV, la firme” cuestionó que el exdeportista celebre el fallo y dejó en claro que apelará dicha resolución.

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