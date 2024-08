La conductora de televisión Magaly Medina respondió a la carta notarial enviada por Tomás Angulo el 28 de agosto, donde este solicita una rectificación tras una presunta difamación agravada, además de acusarla de insultos y burlas hacia su profesión.

En ese sentido, Medina utilizó unos minutos de su programa para referirse a la misiva notarial sin cumplir el requerimiento, alegando que actuaría conforme al consejo de sus abogados, ya que no se involucra en temas legales directamente.

“[...] Me ha llegado una carta notarial del psicólogo Tomás Angulo. Mi abogado y el estudio que me representa se encargará de ver si contestan o no. No me meto en esos temas legales”, dijo. Para luego comentar: “[...] En este programa hay cero tolerancia para la normalización de la violencia contra la mujer y e machismo”.

De ese modo, la conductora dejó entrever que el escritor de autoayuda habría minimizado la denuncia hecha por Pamela López contra Christian Cueva por agresión física y psicológica, para luego sentenciar: “Ellas son víctimas y no podemos revictimizarlas”.

En ese sentido, Meina reafirmó su opinión, alegando que reaccionaría de la misma forma que con Angulo, en caso de notar comentarios que vayan en contra de denuncias hechas por mujeres. “Como dije, en este programa cero tolerancia ese tipo de mensajes”, finalizó en su programa del 29 de agosto.

Por su parte, el autor de libros y figura pública ha pedido que Magaly Medina emita una disculpa pública, que retracte los calificativos dados en su contra, ya que, según Tomás, estos perjudican el ejercicio de su profesión. En su demanda, Angulo incluyó a Patrick Llamo, productor de la comunicadora, así como el canal ATV.