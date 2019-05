Magaly Medina y su respuesta a Nicola Porcella luego de que este lo demande por difamación agravada

Magaly Medina no se quedó callada y respondió con dureza a la decisión de Nicola Porcella de plantearle una demanda por difamación agravada.

En la más reciente edición de su programa en ATV, la conductora dijo no ser una jovencita que podría atemorizarse ante una decisión de este tipo. Asimismo, cuestionó a Humberto Abanto, abogado del ex ‘guerrero’.

“Él ha puesto hoy una demanda en mi contra por difamación. Yo no me llamo Poly Ávila ni Claudia Meza. No soy Daniela Arroyo. No tengo 18 o 19 años. Este cuero está bien duro y tengo cuero de re-chancho. Así que a mí no me vas a venir a amedrentar o amenazar con tu abogado Abanto, que es abogado de (Jaime) Yoshiyama y varias ‘fichas’ gordas, de la ‘cúpula’. A mí no me amedrentas”, inició.

“Estos son gajes del oficio, o sea, que me pongas un juicio. Todo ciudadano tiene derecho a hacerlo, pero los periodistas aquí tenemos derecho de denunciar. Y ni siquiera lo hacemos nosotros, sino que le damos pantalla a quienes desean hacerlo. Así que si a mí me parece que tú eres o tal o cual, y tienes tal o cual cualidad, eso es subjetivo. Es mi opinión. Y que yo sepa la Constitución del Estado garantiza la libertad de expresión”, concluyó.

Magaly Medina trató en su programa durante varios días el revuelo desatado por la fiesta privada en Asia a la que asistió Nicola Porcella, Faruk Guillén, Claudia Meza, Daniela Serpa, Poly Ávila, y la ‘Chama’ Alexandra Méndez.