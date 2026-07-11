Magaly Medina no concluyó su carrera de periodista, pero la ejerció por más de 30 años | (Foto: Instagram/@magalymedinav)
Magaly Medina no concluyó su carrera de periodista, pero la ejerció por más de 30 años | (Foto: Instagram/@magalymedinav)
Por Redacción EC

Durante la noche del último viernes, Magaly Medina anunció que retomará sus estudios de periodismo, pues confirmó haberse matriculado en la universidad tras ser motivada por su colega Beto Ortiz, quien también hizo lo propio a fin de tener su título profesional.

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