Durante la noche del último viernes, Magaly Medina anunció que retomará sus estudios de periodismo, pues confirmó haberse matriculado en la universidad tras ser motivada por su colega Beto Ortiz, quien también hizo lo propio a fin de tener su título profesional.

Durante la entrevista, Ortiz, quien asistió acompañado de su mascota, comentó que se encuentra a dos semanas de culminar el décimo ciclo de la carrera de periodismo en la Universidad de Lima.

Urraca dijo que en la parroquia no quieren exhibirla como ‘león encerrado’ para el disfrute del público y fotógrafos que quieran encontrarla. Video: Magaly Medina | Ig

Frente a este comentario, Medina confesó que, tras dos años de reflexión, ha decidido seguir su ejemplo para saldar una deuda académica pendiente que ambos compartieron durante su trayectoria en los medios de comunicación.

“Tú sabes que me he matriculado. Sigo tu ejemplo. Me he copiado. Es que dije, si tú puedes, yo también. Es que los dos hemos crecido sin título. Me han sacado en cara eso. Nos han sacado en cara toda la vida”, expresó la presentadora.

Beto Ortiz termina este 2026 su carrera universitaria.

A diferencia de Ortiz, quien asiste a las aulas de forma presencial, la conductora explicó que optó por la modalidad virtual debido a que postergó este proyecto durante mucho tiempo.

Ante esto, el periodista le sugirió experimentar las clases presenciales para interactuar de forma directa. “Ay, qué aburrida. Interactúa, cómete el roche. Ya se acostumbraron a mi presencia. Ya pasé a ser una banca más. A nadie le interesa”, finalizó.