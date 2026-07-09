Magaly Medina revela cuánto dinero le va pagando a Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina revela cuánto dinero le va pagando a Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

La disputa legal y mediática entre Magaly Medina y Jefferson Farfán volvió a sumar un nuevo episodio. Durante la emisión de “Magaly TV, la firme”, la conductora reveló que ya desembolsó S/145 mil como parte de la reparación civil impuesta por la justicia y respondió a los recientes cuestionamientos realizados por el exfutbolista sobre el cumplimiento de su sentencia.

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