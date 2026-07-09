La disputa legal y mediática entre Magaly Medina y Jefferson Farfán volvió a sumar un nuevo episodio. Durante la emisión de “Magaly TV, la firme”, la conductora reveló que ya desembolsó S/145 mil como parte de la reparación civil impuesta por la justicia y respondió a los recientes cuestionamientos realizados por el exfutbolista sobre el cumplimiento de su sentencia.

Durante un espacio en su programa de espectáculos, Magaly Medina cuestionó al exfutbolista y dejó claro que la ‘Foquita’ ha llevado el caso al plano mediático con el objetivo de llamar la atención y mantenerse vigente.

“Si yo estoy hablando de este tema es porque alguien lo ha mediatizado totalmente y quiere la atención, necesita validación del público, necesita una razón de repente para levantarse todas las mañanas y su razón de ser es detestar y odiar al punto de perseguirla… Allá las autoridades que le puedan hacer o no caso”, comentó Medina.

Magaly Medina revela cuánto dinero le va pagando a Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

Asimismo, la popular ‘Urraca’ afirmó que viene respetando el cronograma de pagos establecido judicialmente y rechazó las críticas por parte de Farfán. “Viene quejándose de que no le dan la plata y ya se le ha pagado la cantidad de 145 mil soles, pero él quiere la plata ya, él quiere todo”, dijo.

Magaly Medina también cuestionó que el exfutbolista siga de cerca el cumplimiento de su condena, luego de que este difundiera un reportaje relacionado con el servicio comunitario que realiza como parte de la sentencia.

Jefferson Farfán utilizó su canal de YouTube para publicar un video en el que revelaría presuntas irregularidades en el cumplimiento del servicio comunitario de Magaly Medina. (Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV, la firme" / Instagram - @jefferson_farfan_oficial)

“¿Quién lo ha nombrado a él juez de ejecución de sentencia? ¿Por qué se irroga poderes que no tiene, que nadie le ha dado? Que yo sepa ni siquiera es abogado, ni juez. ¿Quién le ha dado a él el poder para supervisar una condena?”, sentenció la conductora de “Magaly TV, la firme”

Las declaraciones de Magaly Medina llegan luego de que Jefferson Farfán cuestionara públicamente el cumplimiento del servicio comunitario de la conductora. En respuesta, la ‘Urraca’ defendió su posición y afirmó que continuará respetando las disposiciones judiciales.