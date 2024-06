Magaly Medina usó unos minutos de su programa para responder las declaraciones de Jefferson Farfán, quien dio detalles de la frustrada entrevista con la periodista, cuando él vivía en Rusia. Según ella, un coordinador le aseguró que ‘el delantero había aceptado darle la entrevista’.

La conductora señaló que fue el productor Julio Stein Combe, quien le aseguró que ‘La Foquita’ ya había accedido a darle la entrevista, por lo que decidieron ir hasta Rusia pagando el pasaje con su propio dinero.

“Bueno, lo que él cuenta es su parte de la historia, ¿no? Pero hay cosas que él dice, ‘yo no entiendo qué hacía la señora Magaly buscándome en Rusia’. O sea, no, es que yo no soy una vagabunda de por ahí y que de pronto tuve la loca idea de ir a buscar como si Rusia quedara aquí nomás cerca a Huacho , ¿no? La loca idea de tomarme un vuelo de tantísimas horas, tan caro como para ir”, dijo.

En esa misma línea, Magaly indicó que el productor los engañó a todos haciéndole creer que la entrevista está confirmada cuando no era así.

“Este chico me dijo que Farfán le había aceptado la entrevista, que sabía que iba a ser yo y que al último se había echado para atrás. Pero ahora le creo a Farfán y que este chico nos timó, a mí, a él y a Latina y que nos hizo creer que la entrevista se iba a dar, pero no. Farfán debe saber que yo no voy a dónde no me invitan, es mi ley de vida ”, indicó.

Finalizó indicando que tras el mal rato, decidió aprovechar el viaje para conocer Moscú junto a su esposo.