Magaly Medina conversó con el empresario mexicano 'Sir Winston’ durante su encuentro en Sevilla, donde también coincidió con Antonio Pavón. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina conversó con el empresario mexicano 'Sir Winston’ durante su encuentro en Sevilla, donde también coincidió con Antonio Pavón. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Magaly Medina contó detalles del encuentro que tuvo con Luis Miguel Galarza Muro, conocido como ‘Sir Winston’, durante su reciente visita a Sevilla, España. La conductora de televisión había generado comentarios luego de compartir imágenes junto a Antonio Pavón y al empresario mexicano, expareja de Sheyla Rojas.

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