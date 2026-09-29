La reunión se produjo en la plaza de toros de La Maestranza, hasta donde llegaron para presenciar una presentación del torero peruano Andrés Roca Rey. Medina acudió acompañada de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, mientras que también participaron del encuentro Antonio Pavón, Joi Sánchez y ‘Sir Winston’.
Tras la difusión de las imágenes, Magaly Medina explicó que existe una relación de amistad entre ‘Sir Winston’, Antonio Pavón y su esposo. Según comentó la conductora de televisión, el empresario mexicano mantiene un vínculo cercano con ellos y fue recibido con afecto durante la jornada en Sevilla.
Medina también se refirió sobre la situación de ‘Sir Winston’ luego del final de su relación con Sheyla Rojas. “Lo hemos visto tranquilo y solo. No está viviendo la vida loca. ‘Lo adoptamos’ porque suponemos está viviendo una especie de duelo, aunque muy triste no lo he visto”, señaló.
Además, la popular ‘Urraca’ reveló que ‘Sir Winston’ le contó que mantiene una buena relación con su expareja Sheyla Rojas. “La relación terminó de los más amable, diplomático y educado. Él le desea lo mejor, lo demás no puedo contar porque son conversaciones más privadas”, dijo.
Como se recuerda, la separación de Sheyla Rojas y ‘Sir Winston’ fue confirmada semanas atrás por la propia modelo. La modelo explicó que, después de alrededor de cinco años de relación, sentía que el vínculo no avanzaba como esperaba y que ambos habían dejado de compartir las mismas expectativas sobre su futuro.
Actualmente, la modelo ha confirmado que inició una nueva relación y ha preferido dar más detalles en torno a su separación de ‘Sir Winston’. Por su parte, el empresario mexicano continúa con sus actividades cotidianas, según informó la conductora de “Magaly TV, la firme”.
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