Magaly Medina anunció que su programa de farándula, “Magaly TV, La Firme”, presentará una renovación significativa en su escenografía, la primera en varios años.

A través de su cuenta de Instagram, Medina respondió a una seguidora que sugirió renovar elementos del set de su programa, luego de casi tres años sin modificaciones.

“Mi estudio es grande, pero los presupuestos no son los de antes. Sin embargo, este año la escenografía se cambiará”, comentó, aunque no especificó los detalles sobre el tipo de remodelación que se implementará.

Se espera que “Magaly TV, la Firme” regrese a las pantallas de ATV en febrero de 2025. Mientras tanto, el canal ya ha estrenado un adelanto promocional que muestra un cambio en la identidad visual del programa, destacando la mayor presencia del color azul en su diseño.

¿Magaly Medina demandará a Rodrigo González?





Durante sus vacaciones en Islandia, Magaly también se refirió a la posibilidad de emprender acciones legales contra Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, quien fue su antiguo trabajador y amigo, y ahora personaje de televisión.

“Estoy evaluando la decisión, no la he tomado aún debido al cariño que alguna vez le tuve, pero no he descartado la demanda”, señaló Medina, quien fue vinculada al Caso Chibolín, un escándalo que involucra delitos como lavado de activos y tráfico de influencias.

Magaly decepcionada en su viaje a Islandia





Magaly también compartió detalles de su viaje a Islandia, que realizó junto a su esposo, Alfredo Zambrano, con el objetivo de cumplir su sueño de presenciar las auroras boreales.

Sin embargo, la conductora expresó su frustración con la agencia de viajes que organizó el itinerario, ya que no pudo ver el espectáculo natural debido a complicaciones meteorológicas.

“No sabíamos y la agencia de viaje no nos dijo”, comentó Medina, luego de recibir observaciones de sus seguidores, quienes señalaron que la época elegida no era la más adecuada para disfrutar de este fenómeno.