Magaly Medina cuestionó duramente a La Bella Luz por una supuesta indirecta a Naldy Saldaña que denunció tocamientos indebidos de parte de su exdirector musical. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina cuestionó duramente a La Bella Luz por una supuesta indirecta a Naldy Saldaña que denunció tocamientos indebidos de parte de su exdirector musical. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Magaly Medina se mostró sorprendida y decepcionada con los integrantes de La Bella Luz debido a una escena protagonizada por dos cantantes de la orquesta durante un reciente concierto. Para la conductora, la actuación habría hecho referencia y caricaturizado la situación denunciada por su excompañera Naldy Saldaña.

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