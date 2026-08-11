Magaly Medina se mostró sorprendida y decepcionada con los integrantes de La Bella Luz debido a una escena protagonizada por dos cantantes de la orquesta durante un reciente concierto. Para la conductora, la actuación habría hecho referencia y caricaturizado la situación denunciada por su excompañera Naldy Saldaña.

Durante la emisión de “Magaly TV, la firme”, la popular ‘Urraca’ mostró imágenes del primer concierto de La Bella Luz después de la polémica. En el escenario, dos cantantes realizaron una actuación en la que una de ellas intentaba retirarse mientras la otra la sujetaba. Magaly interpretó esta escena como una posible recreación de lo ocurrido con Naldy Saldaña.

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Según describió la conductora, durante la representación también hubo un contacto en la zona de la cintura y el trasero, mientras otra participante simulaba desmayarse. Para Magaly Medina, el contexto resulta especialmente delicado debido a las denuncias que la exintegrante realizó contra un exdirector musical de la agrupación.

Magaly Medina cuestionó duramente a La Bella Luz por una supuesta indirecta a Naldy Saldaña que denunció tocamientos indebidos de parte de su exdirector musical. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

“Como estás, creo que tienes que guardar, digamos, un poco por lo menos de figura discreta. Tienes que guardarte un poquito, porque además la gente no sabía qué, cómo reaccionar… No es que estuvieran aplaudiéndolos a rabiar. Ellos fueron a este concierto a victimizarse, a lloriquear, a tratar de que los vean tristes, lagrimones. Pero, por otro lado, su discurso parecía revanchista”, señaló la popular ‘Urraca’.

“Hay un momento en que, en el escenario, estas dos chicas cantantes que antes se solidarizaron con Naldy Saldaña, ahora comenzaron como a ridiculizar a la intérprete, como tratando de burlarse y caricaturizar aquellos videos que nosotros hemos visto… Videos tan indignantes y asquerosos que no deberían de ser motivo de burla de parte de las compañeras mujeres integrantes de esa agrupación, porque cualquiera de ellas pudo estar expuesta a lo mismo”, agregó.

Magaly Medina cuestionó duramente a La Bella Luz por una supuesta indirecta a Naldy Saldaña que denunció tocamientos indebidos de parte de su exdirector musical. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

Como se recuerda, la denuncia por presuntos tocamientos indebidos de Naldy Saldaña contra el exdirector musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, motivó grandes cambios entre la agrupación, mientras las investigaciones continúan su curso.