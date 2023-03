Magaly Medina sigue siendo el terror de muchos futbolistas e integrantes de la farándula peruana y anunció que el programa de esta noche dará mucho de qué hablar. Pues, mostrará imágenes de un pelotero casado y con hijos en situaciones comprometedoras con Jossmery Toledo.

“Hoy en ‘Magaly TV: La Firme’. ¡Ampay jugadorazo! La policía sexy fortachona Jossmery Toledo se porta como quinceañera enamorada, luciéndose en público con futbolista que nos llevó al Mundial”, se oye en el adelanto del programa.

La exintegrante de la Policía Nacional vuelve al ojo de la tormenta y es que el futbolista con la que fue ampayada aún sigue casado y además tiene hijos fruto de su matrimonio.

“Pero escuchen bien, él está actualmente casado y tiene hijos”, señala la promoción.

Magaly Medina y la verdadera razón por la que ‘ampaya’ a los futbolistas

La popular ‘Urraca’, quien con sus cámaras puesto en evidencia más de una infidelidad de reconocidos personajes de la farándula, reveló que la razón por la empezó con el seguimiento a los futbolistas se debe a una incómoda experiencia familiar.

“La gente paga su plata, va al estadio, la gente muere por su equipo, acá la gente muere por el fútbol y no es posible que, si vas esperanzado al estadio, pagando tu plata, llevando a tu hijo, resulta que el tipo estuvo chupando hasta las 5 de la mañana, con qué físico va a hacer goles, eso no está bien, no es deportivo”, dijo Magaly Medina.

“Eso no es responsabilidad para con tu público, para el que paga la entrada, para el fanático que llora si su equipo pierde y eso yo lo veía en mi hijo... cuando mi hijo era pequeño, venía del estadio y se encerraba en su cuarto a llorar, porque Alianza (Lima) había perdido”, agregó.

La conductora de ‘Magaly TV: la firme’ señaló que ella se dio cuenta que el periodismo deportivo no se ocupada del mal comportamiento de algunos futbolistas, ella decidió investigar y enviar a sus ‘chacales’ a las “encerronas”.

“Cuando comencé a investigar y ver que el periodismo deportivo no lo hacía y sabían de las encerronas, de las amigas ‘bataclanas’ que tenían, de la vida disipada que llevaban, nadie decía nada. Entonces dije, okey, apuntemos. Porque si vas a hacer llorar a mi hijo, vamos a saber por qué lo haces llorar y que el público se entere por qué estos sinvergüenzas van al estadio y no meten goles”, sentenció.