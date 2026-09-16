Magaly Medina muestra dato sobre número que le envió amenaza de extorsión. (Foto: Redes sociales)
Magaly Medina muestra dato sobre número que le envió amenaza de extorsión. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Magaly Medina reveló que el número telefónico desde el que recibió recientemente una amenaza de extorsión estaría registrado a nombre de una persona domiciliada en Trujillo. La conductora mostró esta información durante la edición del lunes 14 de septiembre de ‘Magaly TV La Firme’, luego de que uno de sus seguidores realizara una búsqueda sobre el teléfono.

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