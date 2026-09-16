Magaly Medina reveló que el número telefónico desde el que recibió recientemente una amenaza de extorsión estaría registrado a nombre de una persona domiciliada en Trujillo. La conductora mostró esta información durante la edición del lunes 14 de septiembre de ‘Magaly TV La Firme’, luego de que uno de sus seguidores realizara una búsqueda sobre el teléfono.

“Vive en Trujillo. Vive en Trujillo. El celular del que me escribieron es de Trujillo. De Trujillo” , afirmó Medina durante el programa, al referirse a la información que recibió sobre el titular del número.

La periodista, sin embargo, precisó que el registro del teléfono no significa que la persona identificada sea necesariamente quien envió la amenaza. “No sabemos si es la dueña del teléfono o si se lo robaron o si se lo clonaron” , explicó.

Según contó la conductora, un seguidor del programa investigó por su cuenta el número después de que ella hiciera público el mensaje que había recibido. “Nosotros tenemos tantos seguidores que nos han proporcionado esta investigación que han hecho por su cuenta” , señaló.

Medina agradeció al seguidor por la información obtenida. “Esta persona, que le agradezco que haya hecho la investigación en OSIPTEL y me haya mandado quién es el titular de este número y dónde vive” , manifestó.

La conductora también aclaró que la búsqueda no fue realizada por su equipo como parte de una investigación policial. “O sea, no somos policías, no somos investigadores, no nos competería hacer eso porque somos las víctimas” , sostuvo.

Durante el programa, Medina relacionó además el mensaje que recibió con una amenaza que había sido enviada previamente al salsero Engerberth Tapia. El artista recibió una amenaza antes de que su hijo resultara herido durante un ataque a balazos. El menor permanece hospitalizado y, según contó su padre, tiene una bala alojada en el pulmón que todavía no puede ser retirada.

La periodista señaló que había comparado el lenguaje utilizado en ambos mensajes y afirmó que encontró similitudes. “Entonces, hemos-- ya nosotros, a simple vista, investigadores periodísticos duchos, hemos comparado los lenguajes que son muy parecidos” , indicó.

Medina presentó estos datos como parte de la información que recibió de su seguidor y reiteró que el hecho de que el número esté registrado a nombre de una persona domiciliada en Trujillo no permite establecer quién utilizó el teléfono para enviar la amenaza.