Magaly Medina presentó nueva información en torno a la presunta infidelidad de Maju Mantilla con Christian Rodríguez Pacheco, el productor de “Arriba mi gente”. Esta vez, Medina mostró imágenes de ambos juntos celebrando una fiesta de fin de año en 2023.

Según explicó la popular ‘Urraca’, las fotografías son de una fiesta a la que el equipo de Latina llegó para celebrar el fin del 2023. En las imágenes se puede ver a la exreina de belleza al lado del productor.

“Nosotros hemos encontrado algunas fotos que no entendemos. Estas son fotos del 22 de diciembre del 2023. Donde el equipo de Latina llega a celebrar el fin de año, aquí está ella con el productor y los demás del equipo”, dijo Medina.

Magaly Medina revela que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo siguen viviendo en la misma casa.

Para Magaly Medina estas imágenes mostrarían una cercanía entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez, esto pese a que Gustavo Salcedo ya le habría informado de su incomodidad al respecto.

“Yo me pregunto, no entiendo, si esta relación ya había sido descubierta por el esposo y estaban tratando de arreglar las cosas, ¿por qué ella seguía frecuentándose con el productor? Si el marido se enteró de lo que estaba pasando, lo más lógico es que le molestara que ella siga frecuentando a ese hombre", precisó.

Maju Mantilla y su productor de 'Arriba mi gente' junto a trabajadores de Latina en el 2023 en un bar.

Magaly Medina también reveló que la forma en cómo consiguió las fotografías. Según dijo, parte de su equipo se encontró con los trabajadores de Latina en un bar.

“¿Cómo tengo las fotos? Esa noche mi equipo y yo pasamos un almuerzo súper agradable que terminó como a las 8 de la noche y un grupo se fue a este bar, a seguirla y se encontraron con el grupo de Maju y su productor. Bien sentados el uno al lado del otro", aclaró.