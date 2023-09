La presentadora de televisión Magaly Medina reveló que fue invitada a participar en el “reality” español “Gran hermano VIP”, sin embargo, rechazó la propuesta ya que prefiere conducir Magaly TV la Firme.

“A mi me llamaron, tengo que confesarlo... Me llamaron de “Gran hermano VIP” de España para que fuera una de las personas que estuvieran encerradas en esa casa. Yo decliné gentilmente la invitación porque tengo un programa que no dejo encargado a nadie”, relató la Urraca.

¿Por qué Magaly Medina no quiso participar en “Gran hermano VIP”?

Otra de las razones por las que Magaly Medina rechazó la propuesta de integrar “Gran hermano VIP”, fue porque quería evitar ventilar sus temas privados o generar polémica a partir de discusiones con otras personas, dijo la comunicadora.

“Meterme en una casa con otra gente, hacer diferentes tipos de cosas, a estar peleándome a uno con otros... Yo acá solita estoy muy bien y tranquila”, comentó.

¿Magaly rechazó participar en la televisión argentina?

Por otro lado, la presentadora indicó que recibió una propuesta de la televisión argentina para enlazarse y hablar sobre la farándula peruana, sin embargo también la rechazó.

“Yo hablo de mis monstruos peruanos. No me interesan los monstruos extranjeros, de España, México o Argentina. Mis monstruos están acá y cuando salen también me interesan”, puntualizó.

Laura Bozzo en “Gran hermano VIP”

Laura Bozzo fue presentada en el “Gran hermano VIP” de España. “La momia está de regreso. Yo me presto a todo. Así que prepárense”, dijo la exconductora de televisión.

En ese sentido, Medina se sorprendió por el cambio físico que mostró Bozzo y le deseó la mejor de las suertes en el nuevo reality del que participará.