Magaly Medina rompe con Paco Bazán tras reunión con Farfán: “Puedes ser amigo de quien quieras, pero debes ser consecuente”.

Magaly Medina no ocultó su molestia al referirse a Paco Bazán, luego de que este se reuniera con Jefferson Farfán. Según la periodista, el encuentro se produjo con la intermediación de Roberto Martínez y tendría como objetivo concretar una futura entrevista en el pódcast del exarquero. La conductora cuestionó que Bazán, antes uno de los principales críticos del exfutbolista, haya decidido ahora acercarse a él.

Durante su programa, Medina aseguró que el cambio de actitud de Bazán no pasó desapercibido. “El que me llama madrina y ha sido mi sobón, se fue envuelto en papel de regalo a reunirse con Farfán. El alcahuete fue Roberto Martínez en la casa de Farfán. Por eso Paco ha cambiado su interpretación de todo lo que dice Farfán y Cueva. Ahora está del otro lado”, afirmó con dureza.

La conductora de “Magaly TV: La firme” lamentó la falta de firmeza del presentador de “El Deportivo” y lo acusó de actuar en contra de sus principios. “Paco ahora se alucina galáctico (...) pensé que Paco era un tipo con dignidad y amor propio y no para que se vaya a arrastrar como si fuera un felpudo en la casa de Farfán. Qué pena enterarse de estas cosas”, expresó en vivo.

Medina fue aún más directa al señalar que su vínculo personal con Bazán está roto. Dijo sentirse avergonzada por su actitud y rechazó cualquier intento de reconciliación. “Te nos caíste. Qué feo papel. Me avergüenzo de ti. Ahora cualquier hijo de vecino quiere que sea su madrina”, sentenció.

Finalmente, la periodista dejó claro que ya no lo considera su ahijado y que su decisión es definitiva. “De todas maneras expulsado de estas canchas hace ratón. A mí me va y me viene. Puedes ser amigo de quien quieras, pero debes ser consecuente con la imagen que has vendido, una imagen de crítico a Farfán”, concluyó.