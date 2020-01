Magaly Medina se burló del resultado de las cirugías a las que, según ella, se ha sometido Janet Barboza. Este hecho ocurrió la noche del último miércoles, durante la emisión de su programa “Magaly TV: La Firme”.

Todo ocurrió cuando la periodista hacía referencia a los ‘arreglitos’ que se habría realizado Jossmery Toledo, la ex suboficial de tercera que se hizo conocida tras realizar un reto de Tik Tok, cuyo video se volvió viral en redes sociales.

Al respecto, Medina Medina dijo que si algún día decidiera hacerse un retoque, se conseguiría al mejor cirujano plástico que existe, pues no quiere quedar como Janet Barboza, a quien tildó de ‘deforme'.

“Yo no me he puesto acá pues (el derrier), yo solo me he puesto aquí (los senos), me arreglé la nariz, nada más… Aunque las malvadas, envidiosas, dicen que yo me he arreglado la cara... Yo les digo vengan acá y revisen dónde está la cicatriz”, indicó inicialmente la popular “Urraca”.

“El día que me opere la cara les voy a dar hasta el nombre del cirujano porque voy a buscar uno que lo haga recontra bien para no quedar con la cara de Janet Barboza. Porque claro, no hay que quedar deforme”, expresó.

Por su parte, Janet Barboza decidió no quedarse callada frente a los ataques de Magaly Medina y le respondió con un contundente mensaje que compartió a través de sus Stories de Instagram en el que calificó a la periodista de -amargada.

“Nunca serás guapa y lo sabes, eso no es lo peor. El problema es tu amargado corazón”, escribió inicialmente la animadora y agregó: “Hablar de lo que considero tus desventajas físicas solo me pondrá a tu nivel y eso JAMÁS”.