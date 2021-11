Magaly Medina se burló de Melissa Paredes por pedir disculpas a GV Producciones, productora de Gisela Valcárcel, luego que la abogada Patricia Simon señaló en “Magaly TV: La Firme” que la actriz se encuentra suspensión perfecta de labores en “América Hoy”.

“La abogada de Melissa Paredes dijo acá (en ‘Magaly TV: La Firme’) que a ella la habían dejado sin trabajo en GV Producciones y que no era más la compañera de Ethel (Pozo) y de ‘La mona con metralleta’ (por Janet Barboza)… Sin embargo, hoy ella contradice a su propia abogada”, comentó Medina en la reciente edición de su espacio de espectáculos.

Medina señaló que Paredes emitió dicho comunicado público para ser considerada en la próxima temporada de “América Hoy” para el 2022.

“La otra (Melissa) piensa que el otro año la van a considerar en ‘América Hoy’. Lo que han hecho nada más es tirarle un bocado y en diciembre le van a decir ‘te llamamos el próximo año’ y luego le van a decir ‘hay cambios, vamos a reestructurar el programa’ y el único cambio es ella”, agregó la periodista entre risas.

“Lo que han hecho es lo que tenían que hacer. No la van a tener ahí (en ‘América Hoy’) porque se tienen que curar en salud frente a sus anunciantes porque tiene un publico familiar de mujeres y los anunciantes no van a permitir, que alguien que atraparon trampeando y que se vendía como una modosito ama de casa, esté anunciando sus productos. Eso no pasa, en la televisión es así”, agregó Magaly.

Melissa Paredes pide disculpas a productora de Gisela Valcárcel por declaraciones de su abogada

Paredes emitió un comunicado a través de sus historias de Instagram para desmentir las declaraciones de su abogada, Patricia Simon, quien había señalado que la producción de “América Hoy” había puesto en suspensión perfecta de labores a la modelo en pleno escándalo de presunta infidelidad a su esposo, Rodrigo Cuba.

“Por intermedio de la presente agradezco todo el apoyo que me ha brindado a la fecha GV Producciones. Ayer se manifestó, de forma errada, sobre mi situación contractual con GV”, dijo la protagonista de “Ojitos Hechiceros”.

“Quiero en estas líneas dar a conocer que yo sigo manteniendo una excelente relación con la que considero mi casa, GV Producciones, y a la fecha todo está bien entre GV y mi persona. Pido disculpas si por las declaraciones de ayer se ha causado alguna mortificación. No fue mi intención”, finalizó el comunicado.

