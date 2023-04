Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre el caso de Camila Ganoza contra Richard Acuña. Esta vez, la conductora de “Magaly TV, la firme” no pudo contener las lágrimas tras leer el comunicado que Camila Ganoza publicó a través de sus redes sociales, específicamente, en la parte dirigida a su hija.

Y es que, en su misiva, Camila Ganoza le pide a su hija que siga creciendo y que se fortalezca cada día más. Además, hace referencia en que un día crecerá y verá que su madre luchó por lo que en verdad es justo.

“Palabras de una madre dirigidas a su hija que algún día va a ver y leer todo esto. Estoy segura de que tu hija, Camila, se va a sentir muy orgullosa de la mujer que será”, señaló Medina con la voz quebrada.

Por si fuera poco, la presentadora de espectáculos también aconsejó a la expareja y madre de la hija de Richard Acuña a que se dedique a darle educación a su menor para que sea independiente, cumpla sus metas y luche por sus sueños.

“Sácala adelante, que estudie, no dejes que nadie le haga perder horas de estudio, que estudie para que algún día tenga un futuro brillante por sus propios medios y sea una mujer independiente, lo que tú no fuiste y por lo que has pasado por todo esto”, puntualizó Medina.

