Magaly Medina se ha visto envuelta en una nueva polémica, esta vez luego que se difundiera un audio en el que la presentadora de espectáculos utilizar frases desafortunadas sobre los eventos que se llevan a cabo en el distrito de San Juan de Lurigancho, en medio de una conversación sobre el mal gusto musical de Sergio Delgado, su exDJ.

En el audio difundido en redes sociales, se le escucha a la popular ‘Urraca’ quejarse del trabajo de su exDJ, a quien acusa de usar temas muy antiguos en su programa. Además, se refiere a los eventos en San Juan de Lurigancho.

“Las que me están poniendo son demasiado antiguas, las ponen todos los otros y las que digo que no. Yo no sé. Yo sé cuáles me gustan y con base en eso agarras. Pero no, ¿por qué es mucha casualidad que son las mismas canciones con las que he botado a los otros DJ, las mismas”, dice muy molesta Magaly.

“¿Cuál será el matrimonio ‘ficho’ al que van?, de repente en San Juan de Lurigancho, ¿no? De repente su matrimonio ‘ficho’ debe ser ahí”, añadió, de forma irónica, en su mensaje.

"Cuál será el matrimonio ficho que vas, seguro es un matrimonio en SJL" Magaly Medina en todo su esplendor, una total discriminadora ¡Indignante!

Magaly Medina responde

En entrevista para Infobae, Magaly Medina se refirió a la polémica en torno a sus declaraciones y aseguró que no hizo comentarios clasistas. Asimismo, admitió que sus declaraciones fueron dichas al calor del momento y no representan lo que ella piensa del público.

“No estoy discriminando.... Yo soy una provinciana, una huachana, qué diablos, ¿qué te tengo que decir (al DJ)? ¿Ponme todas las canciones que ponen en Huacho?... Solamente les digo, ponme cualquier cosa que esté de moda y que me haga bailar. Eso no tiene que ver con San Juan de Lurigancho, Huacho, Miraflores o La Molina. La música es algo que nos une a todos por igual”, comentó.

“Lógicamente, es una expresión salida en la calentura del momento. ¿Discriminadora? Todo el mundo sabe que no lo soy... soy una chola totalmente orgullosa de mis orígenes y de quién soy… Si los reporteros hablaran y filtraran mis audios, dirían cosas peores, porque al calor de la competencia, todo se puede decir. Porque acá se compite duro y bravo. Así que, no sé por qué se me hacen los indignados ahora”, respondió.

