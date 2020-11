Magaly Medina compartió un romántico momento en su cuenta de Instagram. La conductora grabó el instante en que su esposo cantó una ranchera en un bar en Miami, Estados Unidos. En las imágenes luce emocionada.

Tras oírlo cantar, la presentadora destacó el talento de su esposo. “Orgullosa de ti, bebé”, escribió en su storie de Instagram.

Magaly Medina y su curiosa reacción al ver cantar a su esposo en Miami

Medina y su esposo se encuentran en Miami. Hace algunos días, la presentadora de TV explicó por qué no asistió a la Asociación Peruana de Conciliación y Arbitraje para llegar a un eventual acuerdo con Sheyla Rojas

“Si te van a demandar no te están amenazando. Es iluso pensar que voy a ir con un cheque en blanco a decir: ‘Toma Sheylita’. A mí me cuesta ganar mi dinero. Tengo años en la televisión y creo que a ella su abogado le ha pintado pajaritos en el aire y que no ‘pintan’ para la realidad peruana”, manifestó la periodista.

