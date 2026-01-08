Magaly Medina se operó en Argentina: ¿Cuál es su actual estado de salud tras la intervención?

Magaly Medinaviajó a Argentina para someterse a una operación en el rostro. Ahora, tras su intervención quirúrgica, su amiga Joana Bernedo contó detalles del estado de salud de la popular ‘Urraca’.
El pasado miércoles 7 de enero, la amiga de Magaly Medina reveló que la presentadora de espectáculos vivió “una noche un poco difícil” tras someterse a un llifting facial, procedimiento estético para rejuvenecer el rostro y cuello.
A través de sus stories, la amiga de la popular ‘Urraca’ contó que Medina estuvo atravesando un momento complicado, pero gracias a los analgésicos se calmó y se quedó dormida.
“Buenos días. Ya me estoy yendo a recoger a Magaly. Anoche fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y ya la dejé dormida”, dijo en sus stories de Instagram.
“Hoy vamos a buscarla y vamos a ver cómo amaneció. Estamos en el día 3 de postcirugía, hoy comenzará cámara hiperbárica”, agregó Bermedo, quien también es doctora.