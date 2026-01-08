Magaly Medina se operó en Argentina: ¿Cuál es su actual estado de salud tras la intervención?

Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a una operación en el rostro. Ahora, tras su intervención quirúrgica, su amiga Joana Bernedo contó detalles del estado de salud de la popular ‘Urraca’.

El pasado miércoles 7 de enero, la amiga de Magaly Medina reveló que la presentadora de espectáculos vivió “una noche un poco difícil” tras someterse a un llifting facial, procedimiento estético para rejuvenecer el rostro y cuello.

A través de sus stories, la amiga de la popular ‘Urraca’ contó que Medina estuvo atravesando un momento complicado, pero gracias a los analgésicos se calmó y se quedó dormida.

“Buenos días. Ya me estoy yendo a recoger a Magaly. Anoche fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y ya la dejé dormida”, dijo en sus stories de Instagram.

Magaly Medina se sometió a una operación en el rostro en Argentina. (Foto: Captura de IG)

“Hoy vamos a buscarla y vamos a ver cómo amaneció. Estamos en el día 3 de postcirugía, hoy comenzará cámara hiperbárica”, agregó Bermedo, quien también es doctora.

Cabe resaltar que Magaly Medina continúa en proceso de recuperación tras someterse a una cirugía en el rostro, por lo que permanecerá bajo cuidados hasta sentirse mejor.