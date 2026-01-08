Escuchar
(2 min)
Magaly Medina se sometió a una operación en el rostro en Argentina. (Foto: Captura de IG)

Magaly Medina se sometió a una operación en el rostro en Argentina. (Foto: Captura de IG)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Magaly Medina se sometió a una operación en el rostro en Argentina. (Foto: Captura de IG)
Magaly Medina se sometió a una operación en el rostro en Argentina. (Foto: Captura de IG)
Por Redacción EC

Magaly Medina viajó a Argentina para someterse a una operación en el rostro. Ahora, tras su intervención quirúrgica, su amiga Joana Bernedo contó detalles del estado de salud de la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina se operó en Argentina: ¿Cuál es su actual estado de salud tras la intervención?
Farándula

Magaly Medina se operó en Argentina: ¿Cuál es su actual estado de salud tras la intervención?

Cantante cubana Seidy “La niña” alista maletas para su arribo al Perú
Farándula

Cantante cubana Seidy “La niña” alista maletas para su arribo al Perú

Magaly Medina defiende a María Pía y arremete contra Paco Bazán: “Ella no fue de fiesta con Paolo Guerrero”
Farándula

Magaly Medina defiende a María Pía y arremete contra Paco Bazán: “Ella no fue de fiesta con Paolo Guerrero”

Xiomy Kanashiro desata preocupación tras aparecer internada y acompañada por Jefferson Farfán
Farándula

Xiomy Kanashiro desata preocupación tras aparecer internada y acompañada por Jefferson Farfán