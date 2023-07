¡Se pronunció! La presentadora de espectáculos Magaly Medina se refirió por primera vez a la sentencia que el Juzgado de Lima estableció en su contra por la presunta difamación al exfutbolista Jefferson Farfán.

Durante un segmento de su programa, Magaly TV la Firme, la comunicadora indicó de manera enfática que ella no es una persona reincidente en el delito de difamación ya que su sentencia está siendo apelada por su equipo legal.

“A raíz de la sentencia que me dieron acerca del juicio de Jefferson Farfán sobre la que no he hablado y no pienso hablar. […] Yo no tengo sentencia firme, este es un juicio con una sentencia en primera instancia”, indicó Medina.

CONOCE MÁS: Magaly Medina fue sentenciada a 1 año y 8 meses de prisión suspendida por difamación a Jefferson Farfán

¿Por qué Magaly Medina no se considera reincidente?

Por otro lado, Magaly agregó que ella no es reincidente ya que para el sistema de justicia del Perú, ha sido rehabilitada, además comentó que su sentencia está siendo apelada por su equipo legal.

“Al momento en que mi abogado apela, se va a la Corte Superior. Y no tengo en este momento ninguna sentencia firme, yo no soy reincidente. En el sistema judicial peruano soy una persona rehabilitada, no me pueden llamar reincidente”, dijo la presentadora.

Sobre la sentencia en contra de Magaly Medina

Como se recuerda, el 38. ° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a la comunicadora en primera instancia a 1 año y 8 meses de prisión suspendida y el pago de S/ 100 000 por difamación en contra del futbolista Jefferson Farfán.

En esa línea, el Juzgado sentenció también a su productor Patrick Llamo, quien deberá pagar S/ 50 000 al futbolista y seguir una serie de reglas indicadas por las autoridades.