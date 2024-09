En medio de la polémica que envuelve a Andrés Hurtado, muchos se han sorprendido por el silencio de Magaly Medina, esto debido a que la presentadora de espectáculos suele ser una de las primeras en alzar su voz cuando aparecen temas de corrupción. Ahora, la popular ‘Urraca’ reveló el motivo de su silencio y la verdad sobre su vínculo con el polémico conductor de TV.

En una reciente entrevista con Infobae, Magaly Medina reveló el verdadero motivo por el que no se ha pronunciado sobre el escándalo por el presunto lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho por parte de Andrés Hurtado. “Este es un tema eminentemente político, que Andrés Hurtado esté involucrado, eso lo verán las autoridades”, señaló la presentadora de TV.

“Se ha dicho muchas falsedades, yo no soy amiga de ‘Chibolín’, yo he sido la principal crítica durante años de ‘Chibolín’. Yo era la enemiga jurada, pero Josetty desde los 8 o 9 años iba a mi programa porque era fan y yo le permitía la entrada porque a una niña uno no le puede negar eso. Es muy diferente a que sea amiga (de Andrés Hurtado)”, aseguró Medina.

“Me parece que es querer involucrarme y mellar mi credibilidad de una forma asquerosa. ¿Por qué tendría que defenderlo? Yo no soy ninguna corrupta, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que he forjado lo que tengo en base a mi trabajo y soy una mujer muy transparente”, añadió al citado medio, aclarando que la visita al ser de “Porque hoy es sábado con Andrés” en el pasado fue una cortesía con Jossety Hurtado.

Magaly Medina visitó el set de "Porque hoy es sábado con Andrés" en 2021. (Foto: Captura de video)

Si bien Magaly Medina aclaró que no hablará de temas políticos, si dijo que, para ella, los hermanos Siucho Neira y el mismo Andrés Hurtado no son inocentes. Además, recordó que el popular ‘Chibolín’ siempre ha tenido vínculos con personajes conocidos.

“Si yo tuviese que hablar de este tema, tendría que meterme en política, porque acá ni los Siucho son unos ángeles, creo yo, en mi opinión; ni ‘Chibolín’ es un ángel. Todo el mundo sabe que, en los últimos años, ‘Chibolín’ es un lobista y le encanta estar del lado del poder. Si haces una revisión por sus programas, ves a los políticos, alcaldes, ves a celebridades, a todo el mundo él festeja y sobonea”, puntualizó.

Andrés Hurtado se aleja de la TV

En la reciente emisión de “Porque hoy es sábado con Andrés”, el conductor Andrés Hurtado anunció que se alejará temporalmente de la televisión tras ser acusado por Ana Siucho, esposa de Edison Flores, de presunto tráfico de influencias y hasta coimas.

En su despedida, el conductor de televisión afirmó “que no utilizará” el tiempo de su programa para defenderse de estas imputaciones.

“Hoy sábado voy a despedirme temporalmente por unos dos o tres sábados, me tomaré un tiempo tan solo para dedicarme a los temas que están en cuestión porque no voy a tocar mi programa para ventilar casos”, dijo Hurtado.

Andrés Hurtado deja su programa#SábadoConAndrés para solucionar sus problemas legales. Menciona que espera regresar en tres semanas, luego de ser envuelto en una polémica con el tráfico de influencias en el Perú 👇🏼 pic.twitter.com/EymirC9eMA — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) September 8, 2024

Como se sabe, Andrés Hurtado fue acusado por Ana Siucho de haber recibido un millón de dólares para gestionar con la fiscal Luz Peralta la devolución de 100 kilos de oro incautado a Javier Miu Lei, primo de los hermanos Siucho Neira.

Ante esta denuncia, el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), pidió al presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, Juan Burgos, iniciar una investigación sobre el presunto vínculo entre Andrés Hurtado, y la fiscal especializada en delitos de activos, Elizabeth Peralta.

Jefferson Farfán es consultado por 'remember' con Yahaira Plasencia.