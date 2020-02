Magaly Medina se pronunció sobre Nicola Porcella y su inasistencia al tercer programa “Todo por amor”. La conductora señaló que el chico reality fue separado del programa por presión del público.

"Tanta presión y tuvieron que separarlo. Dicen que lo han hecho a un lado. Dicen que se siente mal y está en casa para reflexionar”, indicó Magaly Medina en su programa de espectáculos.

La conductora de televisión indicó que los que están “reflexionando” son las personas que lo contrataron para el programa.

Magaly Medina critica a Nicola Porcella

Como se recuerda, el tercer programa de “Todo por amor” inició sin la presencia de Nicola Porcella en el set de televisión. Karina Rivera informó sobre las razones de la inasistencia de su compañero.

“Antes de empezar con el programa quiero manifestarles que antes de ayer, Nicola (Porcella) hizo un comentario fuera de lugar. Estuvo muy mal lo que dijo. Él cometió un error y me pidió disculpas dentro y fuera del programa. No solamente a mí, sino también a los directivos de este canal”, dijo Karina Rivera.

"Todos los que estamos en este negocio de la televisión estamos expuestos a cometer errores, sobretodo cuando nos gana la adrenalina del primer programa. Hoy Nicola no va estar conmigo. No estará con nosotros. Él se tomará un tiempo para procesar ese comentario inapropiado. No se encuentra bien”, agregó.