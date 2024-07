Malas noticias para Magaly Medina, y es que este lunes 1 de julio, el Poder Judicial la halló culpable por el delito de violación de la intimidad contra Jefferson Farfán, por lo que le impuso una reparación civil de medio millón de soles a favor del jugador. Al respecto, la conductora de televisión se pronunció.

El máximo órgano de justicia le interpuso a la figura de ATV dos años y ocho meses de pena privativa de la libertad , el cual fue convertido a 138 jornadas de prestación de servicios a la comunidad. Una sanción similar alcanza a Patrick Llamo Aquezolo, su productor.

En comunicación con un medio local, la conductora aclaró que esta decisión de primera instancia ya fue apelada por su abogado. En esa línea, rechazó el fallo, ya que lo consideró desproporcionado y, además, dijo que esta situación la mantiene preocupada, pues teme que se replique con otros colegas.

“ Mi abogado y yo consideramos que esto es una violación a los derechos como periodista , a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Él [por Jefferson] considera que se ha violado su intimidad por estar en la terraza luciéndose con una novia que decía que no era su novia, por Yahaira. Me parece que es atentatorio contra los derechos fundamentales de los periodistas. “Me parece terrible, me parece bien ligera esta sentencia”, comentó ante Infobae.

Más adelante, descartó que su equipo haya utilizado drones para grabar el departamento del exjugador de fútbol, el cual está ubicado en Miraflores.

“ No fue así, no usamos drones, ninguno de mis chicos sabe usar un dron . No usamos eso, nos parece demasiado invasivo, creo que yo no lo permitiría. El dron se usa para hacer fiestas o para tu vida personal. Yo no utilizaría en mi trabajo, por lo menos ahora no ha sido necesario utilizarlo en ningún momento. El canal no cuenta con un dron, ninguno de los programas de noticia tampoco”, resaltó al mismo medio.

El caso

En 2020, Jefferson Farfán demandó a Magaly Medina por el delito de violación de la intimidad a raíz de un reportaje que emitió la conductora de televisión en el 2019, el cual tituló: “¡Ampay! Farfán hace fiesta para Yaha”. En estas imágenes se vio a la salsera junto al exjugador de Alianza Lima, motivo por el que la conductora de televisión especuló que ambos habían regresado tras un episodio de infidelidad de la cantante.

La expareja de Melissa Klug también adjuntó un segundo informe, el cual se llamó “Yahaira, la patrona del malecón”. Aquí, nuevamente, ambos personajes se dejaron ver juntos en una reunión.