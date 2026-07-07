Magaly Medina rompe su silencio tras video de Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube / +QTV Network)
Magaly Medina rompe su silencio tras video de Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube / +QTV Network)
Por Redacción EC

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.