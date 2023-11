La comunicadora Magaly Medina celebró el 26.° aniversario de su programa de espectáculos “Magaly TV la Firme” con un programa dedicado a reconocer la trayectoria televisiva que tiene.

Es por eso que el comentarista deportivo Paco Bazán la entrevistó de manera prolongada en su programa y al final de la conversación, Medina se quebró al recordar la última conversación que tuvo con su padre, Luis, antes de que este falleciera.

Según relató Magaly, el día en que su padre, Luis Medina, perdió la vida ella se encontraba grabando su tradicional show de televisión, sin embargo, pudo llegar a tiempo a su casa para despedirse ya que pidió a la medico que velaba a su progenitor que demore la inyección de morfina.

“Fui a hablar con mi papá, a despedirme de él antes de que le pusieran morfina y le dije: “Papá, ya ándate en paz, yo me voy a encargar de todo. No te preocupes, ya duérmete. Abrió su ojo, me miró, lo besé, le agarré la mano y mi papá suspiró y murió. Esperó a que terminara mi programa y yo llegara a la casa”, agregó entre lágrimas Medina.

Los cuidados que Magaly Medina tuvo con su padre en sus últimos días

La conductora de televisión Magaly Medina relató también los cuidados que tuvo con su padre en sus últimos días de vida. Contó que gracias al dinero que ganaba en televisión, ella pudo brindarle atención médica especializada.

“A mi padre lo pude tener sumamente cuidado, los mejores médicos, mi padre no tenía seguro. Yo le quité una vez el seguro porque era tan sano y todo se lo pagué: enfermeras, médicos, clínicas, todo. Mi padre murió cómodo, en paz. Le pude dar a mi papá los cuidados que él se merecía como ahora los tiene mi mamá”, comentó.

Por otro lado, Medina comentó que el fallecimiento de su papá es su gran pérdida, pero que se siente satisfecha por las atenciones que ella le dio como retribución al esfuerzo que tuvo.

“Lo que me digan, lo que hablen, lo que especulen... ¡No me interesa! Yo tuve un padre magnífico, tuve todo el amor del mundo de él, entonces ya se me fue, ya aquí cumplí mi misión en la vida. El resto ya es lo que la vida me quiera regalar”, sentenció.