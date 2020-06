Magaly Medina aprovechó la reciente edición de su programa para referirse a la carta notarial que le envió Yahaira Plasencia y señaló que la cantante se siente poderosa por el dinero del futbolista Jefferson Farfán, con quien se le vincula sentimentalmente.

“Como ya la han oficializado y como todo el Perú ya sabe que ella está conviviendo con Farfán en la misma casa de Moscú. Ella se siente poderosa, pero claro con la plata y millones del hombre. No querida, te voy a dar un consejo y es que las mujeres se deben envalentonar por nosotras mismas”, expresó Medina en su programa.

“No hay que sentirnos machitas solo porque tenemos un pata que es exitoso y millonario al lado o porque tiene su estudio de abogados, tienes que defenderte sola. Osea solo te defiendes cuando tienes un hombre a lado. Tú tienes que defenderte sola”, agregó la periodista.

Además, Medina aconsejó a Plasencia a desenvolverse mejor en la industria musical, donde necesita apoyo de la prensa.

“En este mundo de la música y el show business donde has ingresado te tienes que defender con tu propio pañuelo, acá nadie vale por el marido o por el novio, acá es uno sola... Seguiré siendo insultada y acá estoy parada y si solo tienes monitos que te aplauden, entonces tu éxito será poquito”, aseguró.

Finalmente, Magaly sentenció que la pareja de Jefferson Farfán no puede decir que en su programa no se hace investigación, porque “Magaly TV: La Firme” sacó a la luz el caso ‘Richard Swing', el artista que cobró S/30.000 al Estado Peruano para brindar charlas motivacionales.

“Acá en este programa somos rigurosos con la investigación... Si tú sabes que no es un en vivo, pones que ‘hoy en Miami Talent saldrá una entrevista que di hace un mes’, lo aclaras y lo dices, pero no induces a que la gente se conecte a esa página, pensando que vas estar en vivo, pero no vas a estar”, dijo.

“Hay cosas más importantes en este país que llamar para saber si vas a estar en un en vivo, donde están vendiendo gato por liebre, acá en este programa no puedes hablar de investigación porque, ahora el propio presidente Martín Vizcarra está en tela de juicio por una investigación que salió de este programa”, concluyó Medina.

