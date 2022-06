Magaly Medina salió a responder luego que Janet Barboza recordara que su esposo, Alfredo Zambrano, estuvo involucrado en una disputa legal por el juicio de alimentos que le entabló su exesposa en el 2006.

Tras recordar que ha sido testigo de cómo madres utilizan a sus hijos como armas con el fin de darle a sus exparejas un buen golpe, la ‘Urraca’ aseguró que nunca se escuchó la versión del notario sobre esta denuncia.

“Yo siempre dije que jamás me hubiera metido o me hubiera relacionado con alguien que tenga un juicio por alimentos. He visto que por ahí, con muy mala leche, ha sacado una denuncia sin base que alguna vez presentó Rosana Cueva en el programa Panorama y que nunca tuvo la contraparte y nunca se disculpó tampoco por eso”, empezó Magaly Medina cuestionando.

La figura de ATV se despachó con todo y aseguró que la demanda por alimentos fue producto del despecho de Claudia Almenara, exesposa de Alfredo Zambrano, a quien llamó ‘ardida’.

“Cuando una ex está ardida y cuando una ex quiere utilizar a su hija para eso, eso pasa. Yo lo que sí dije en esa época es que nunca lo haría y me consta que no fue así y no voy a dar detalles en este momento”, acotó.