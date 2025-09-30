El programa de Magaly Medina difundió este lunes imágenes inéditas del violento episodio protagonizado por Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, contra el exproductor de televisión Christian Rodríguez, a quien se le vincula con la exreina de belleza.

Las grabaciones muestran a Salcedo conduciendo su camioneta el pasado 26 de septiembre en San Isidro, donde localizó el vehículo de Rodríguez.

Gustavo Salcedo atacó a las 10:09 al productor Christian Rodríguez.

Según lo emitido, el exdeportista embistió la camioneta del productor, estuvo a punto de arrollar a un peatón y luego descendió para perseguirlo y golpearlo en plena vía pública.

Rodríguez resultó con la cabeza ensangrentada y, de acuerdo con la denuncia policial, sufrió contusiones múltiples. Fue trasladado de emergencia a la clínica Ricardo Palma. En la escena también se encontraba su hijo de 11 años, quien no presentó lesiones físicas, aunque quedó afectado por lo ocurrido.

Durante su programa, Medina calificó la agresión como un acto irresponsable y peligroso. “Esto es de una cobardía porque tú (Gustavo Salcedo) tienes que aprender cuál es el ejemplo que le das a tus hijos (…) ¿Por qué la violencia? No es la mejor forma, ha podido costarle la vida a alguien. Ni siquiera midió que ha podido pasar los siguientes años de su vida en la cárcel”, expresó la conductora.

Gustavo Salcedo es captado a las 9:41 de la mañana en la zona donde agredió al productor, es decir, más de 15 minutos antes.

Finalmente, la presentadora cuestionó que el empresario no evaluara las consecuencias de sus actos. “Tan obnubilado estaba que no ha medido lo que esto va a traer a su familia”, comentó.