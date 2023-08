La presentadora de televisión Magaly Medina se pronunció respecto a la cancelación del programa “Emprendedor Ponte las Pilas” (EPL) de América TV, luego de que estos emitieron imágenes de niñas en ropa interior.

Medina explicó que la decisión tomada por la empresa dejaría un mal precedente para los canales, ya que empodera a usuarios de internet indignados por acciones, opiniones o productos difundidos en medios masivos, ella los llamó la “Baja Policía de la moral”.

“Eso me parece un mal precedente para nosotros como canales de televisión. Somos responsables de aquello que ponemos al aire y también nos auto regulamos. Si hay una cuestión en donde se falta a la ética, se corrige, enmienda y sanciona”, dijo Magaly.

¿EPL fue cancelado por baja audiencia? Esto dijo Magaly Medina

Por otro lado, la comunicadora aseguró que debido a la baja audiencia que Emprendedor Ponte las Pilas tenía, América TV usó la polémica como excusa para finalizar un programa que no cumplía sus expectativas.

“[…] Creo que se tomó como un pretexto para sacar un programa que no les funcionaba”, añadió. “No lo veía mucha gente, algunos no estaban enterados de que existía. No sé cuánta gente los veía, pasaba inadvertido”, señaló también.

Asimismo, la ‘Urraca’ cuestionó el criterio del productor que permitió la difusión de imágenes de niñas en ropa interior en TV nacional.

“Siempre hay un productor que no mide las consecuencias, siempre en televisión cuando tienes cuatro conductores o cinco conductores que no tienen cerebro”, complementó.

Magaly cree que los medios de comunicación deben autorregularse

Finalmente, Magaly Medina, precisó que no justifica la difusión de esas imágenes e insistió en que los medios de comunicación deben autorregularse para no ceder ante presiones externas.

“Como persona de televisión, considero que nosotros mismos debemos corregir aquello que en lo que a veces nos pasamos de la raya. No estoy defendiendo a la brutalidad de esos productores que pusieron a esas niñitas en ropa interior, eso no es discutible”, sentenció.