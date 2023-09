La presentadora de espectáculos Magaly Medina ofreció una reciente entrevista donde habló de la competencia que tendrá en el horario nocturno con la nueva telenovela de América Televisión, “Perdóname”, protagonizada por los actores Aldo Miyashiro y Érika Villalobos.

En conversación con el diario Trome, la popular ‘Urraca’ reconoció que América Televisión es el líder de programación desde hace varios años; sin embargo, no le teme a la competencia y aseguró que su programa es el segundo más visto en el horario estelar de la televisión peruana.

“Vamos a competir como he competido con ‘Al fondo hay sitio’ por muchísimos años, como compito con ‘Luz de luna’, como he competido toda la vida, yo no me achico nunca con las producciones que América Televisión me pone al frente. América es el primer lugar del ranking en el estelar igual, y yo soy la segunda más vista en el estelar de toda la televisión nacional y ha sido así hace muchísimos años”, señaló Medina.

“El primer lugar es de América y compito con ellos hace 25 años, no es de ahora, siempre he competido no solo con esta novela de Miyashiro, con otras, así que no le tengo miedo. Me van a ganar, pero el segundo lugar indiscutiblemente es mío, en mi canal soy el primer lugar, en TV nacional soy la segunda hace años, y estoy bien con eso, mientras no me gane Latina, América siempre ganará porque es líder en la programación hace muchos años”, agregó.

Como se sabe, la nueva telenovela “Perdóname” estrenará el próximo miércoles 27 de septiembre y tomaría el lugar de “Luz de Luna” a las 9:30 p.m. Junto a Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, la producción nacional también contará con la participación del hijo de los actores Micael Miyashiro.

