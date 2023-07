El futbolista Christian Cueva se encuentra envuelto en una nueva polémica lejos de las canchas de fútbol luego que se difundieran imágenes suyas en un concierto en Trujillo luego de ausentarse de los entrenamientos de su club Alianza Lima. Al respecto, la conductora Magaly Medina no tuvo reparos en cuestionar su actitud.

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme” se presentaron nuevas imágenes del popular ‘Aladino’ bailando y cantando en un concierto en Trujillo. Las imágenes también muestran al futbolista frente a decenas de cajas de cerveza.

Al respecto, la presentadora de espectáculos Magaly Medina mostró empatía con los seguidores del club Alianza Lima y les envió un mensaje de solidaridad. Además, le pidió a los ‘íntimos’ que no respalden el comportamiento del futbolista.

“Me solidarizo con ustedes en su etapa de dolor, pero eso les pasa por contratar a un malcriado, a un jugador indisciplinado. No quiero decir acá: ‘Se los dije’, pero bueno, qué les puedo decir sobre él”, expresó Medina.

“Él sería el mejor pagado del club, pero él así les paga, en Trujillo, en Huanchaco, con tantas cajas de chela atrás… La barra oficial lo insulta y eso me parece bien. No deben defenderlo y no deben ser alcahuetas con este tipo de jugadores, porque si tienes alguna camiseta tú tienes que responder al equipo. Así les paga a los aliancistas”, agregó.

ALIANZA LIMA SOBRE CHRISTIAN CUEVA

El club íntimo emitió un comunicado en el que se refiere al reciente incidente en el que Christian Cueva se vio involucrado. En la misiva revelaron que ‘Aladino’ se ausentó sin permiso de los entrenamientos y que se encuentran realizando las investigaciones para determinar las medidas disciplinarias correspondientes.

“El club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: Este lunes 3 de julio, el futbolista Christian Cueva no se presentó a los entrenamientos del primer equipo. Su ausencia se dio sin previa coordinación con el club”, indica la primera parte del documento.

“Ante esto, el club Alianza Lima viene realizando las investigaciones pertinentes sobre el caso y se tomarán las medidas correctivas correspondientes”, finaliza el comunicado.

El Comando Sur le envió un contundente mensaje al futbolista Christian Cueva. Lo expresado fue como consecuencia de la inasistencia del deportista, quien no acudió a la práctica de este lunes. Cueva estuvo el último domingo en Trujillo y habría sido visto en una discoteca. "Nunca nadie ha pasado por encima del Club, y mucho menos lo harás tú", "Simplemente no eres digno de vestir la gloriosa blanquiazul, simplemente eres repudiable". (Fuente: Comando Sur)