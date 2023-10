Magaly Medina no tuvo reparos en opinar sobre la reciente corona que ganó Luciana Fuster en el Miss Grand International 2023, certamen que se celebró en Vietnam. Durante la reciente edición de su programa de espectáculos, la popular ‘Urraca’ tuvo una dura crítica hacia la modelo nacional.

En el programa “Magaly TV, la firme”, la presentadora de espectáculos resaltó que el certamen ganado por Luciana Fuster era desconocido en el Perú y que a la modelo peruana le sirvió su participación en los reality para tener dominio de escenario.

“Luciana Fuster hoy se hizo con la corona de Miss Grand y para algunos fue como si hubiera ganado el Miss Universo o el Miss Mundo y hay que decirle que no es ninguno de esos dos concursos, es un concurso que su base está en Tailanda y que acá en este lado del mundo no sabemos nada de eso a menos que mandemos a una peruana con ciertas probabilidades de ganar”, dijo Magaly Medina.

La conductora de espectáculos también dijo que Luciana Fuster tuvo un buen desempeño en la pasarela del Miss Grand International 2023; sin embargo, criticó duramente sus respuestas.

“A ella le sirvió ser una chica mediática que tiene un trato directo todos los días en un reality con las cámaras, que sepa como desenvolverse en un escenario, definitivamente eso le ha servido mucho, porque no vamos a negar que su pase por la pasarela, sus presentaciones personales fueron buenas, mientras que no abría la boca, porque abría la boca y era para morirse de la vergüenza”, precisó.

“Mi opinión yo la mantengo. Sigo pensando que ella es una chica bella, con corona, pero tonta. La corona no la hace menos tonta... El tener una corona sobre la cabeza no te hace más inteligente que el resto de mujeres. O sea, no hace a una mujer mejor que las demás, yo sigo opinando lo mismo de Luciana”, añadió.

¿Qué premios recibirá Luciana Fuster?

Luciana Fuster logró coronarse como la nueva Miss Grand International 2023 y con ello, se lleva una corona de oro y esmeraldas, una banda que cambia cada año, una estatuilla y una millonaria suma de dinero. Además, podrá mudarse a Tailandia durante su reinado.

Jessica Newton confirmó el jugoso premio en efectivo y marcas que ganó Luciana Fuster tras su coronación como la nueva Miss Grand Internacional 2023. "Hay un gran premio en efectivo. Ella pasa a tener un sueldo mensual de parte de la organización y un porcentaje o sea el 50 % de todo lo que se facture con ella durante los próximos 2 años", expresó. Newton reveló que Fuster podría trabajar con grandes marcas internacionales como Dior, Gucci y Chanel tras su coronación. (Fuente: América TV)