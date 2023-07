La presentadora de televisión Magaly Medina tiene en mente muchos proyectos, entre ellos, el reality “La casa de Magaly” y un podcast que sea fiel a su estilo, pero adaptado a la modernidad. Eso sí, el proyecto no estaría vinculado a la farándula y estaría dirigido para sus seguidores comunes.

En una reciente entrevista para Infobae Perú, la conductora de “Magaly TV, la firme” contó detalles de su proyecto y cómo busca hacer frente a los nuevos retos de la actualidad.

“El negocio en la televisión está bajando mucho. El streaming compite ahora con nosotros en señal abierta de una manera despiadada, y definitivamente nos ha quitado muchos televidentes… Yo soy un personaje vigente en la pantalla, sin embargo, considero que hay que explorar otras plataformas y maneras de llegar a otro público o al mismo público que consume TV”, señaló Medina.

“El podcast es algo que me encanta. Siento que es muy similar a hacer radio, lo hice algunos años de mi vida y me encanto. He querido volverlo a hacer, pero lamentablemente, por los horarios y por lo complicado de mi tiempo, no he podido”, agregó.

Magaly Medina aseguró que este nuevo reto profesional tendrá su marca personal pues no solo hablará de temas importantes, sino que compartirá diversas experiencias tanto personales como profesionales.

“Tengo 60 años, he vivido a plenitud y sigo viviendo así, he tenido caídas, malos ratos, fracasos, decepciones, he llorado, he reído, he amado, creo que todo ese cúmulo de experiencia de vida que tengo, puedo volcarlo para que otros que me escuchen, puedan tener un derrotero... Yo no soy un paradigma de nada, lo que sí creo es que mucha de mi experiencia puede servirle a mujeres jóvenes y emprendedoras, a quienes quieran salir adelante, que quieren valerse por sí mismas y ser independientes”, precisó la conductora.

