La presentadora de espectáculos Magaly Medina no solo reveló la fecha de la boda entre Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid, sino que también ironizó sobre la lista de regalos que habría pedido la pareja de famosos.

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, la conductora comparó la lista de regalos de boda del cantante y la hija de Jessica Newton con la del exfutbolista George Forsyth y su novia.

“El ‘Bomboncito de la cumbia’ y ‘Case’ están pidiendo hasta un Ipad, el lápiz para el Ipad, una impresora. Creo que quieren poner su oficina en su casa y quieren que sus invitados le colaboren. A mí me parece falta de glamour total, no piden un florero ni cojines, les faltó pedir escritorio y silla… Ha pedido dos colchones, no uno, dos colchones”, dijo Medina mientras se reía.

“Será el 21 de diciembre en uno de los salones de Miraflores Park Plaza, donde Jessica Newton hace sus eventos de Miss Perú, donde fue el bautizo, donde fue el baby shower, o sea el jugoso canje. Pero por qué no se casan religioso esa es la gran pregunta. Si le has hecho pasar a esta chica un montón de tiempo y piensas que es la mujer de tu vida entonces porque casarse solo por civil, porque no religioso”, añadió Magaly.

Como se recuerda, Magaly Medina tenía una buena relación con Deyvis Orosco, Cassandra Sánchez de Lamadrid y Jessica Newton; sin embargo, todo cambió desde que la popular ‘Urraca’ empezó a criticar la organización Miss Perú. Desde entonces, se alejaron e incluso Medina dejó de ser la madrina de Milan, hijo del cantante con ‘Case’.

