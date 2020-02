Magaly Medina se pronunció sobre las disculpas que ofrecieron Karen Schwarz y Cathy Sáenz a Anahí de Cárdenas en el programa “Mujeres al mando”, por los comentarios sobre la vestimenta de la actriz.

“Su mea culpa no fue un mea culpa. Eso no fue una disculpa a Anahí de Cárdenas”, indicó Medina.

También señaló que el programa “Mujeres al mando” “no lo ve nadie” y que “no es competencia para nadie”.

“Con la justificación que no los ve nadie, ustedes pasan desapercibidas y esta vez sí se pasaron de la raya”, agregó Medina.

La conductora de “Magaly TV, la firme” manifestó que a Karen Schwarz y Cathy Sáenz les faltó tino por criticar a Anahí de Cárdenas en la secuencia ‘Va o no va’.

Magaly Medina Mujeres al mando





Como se recuerda, las conductoras de “Mujeres al mando” ofrecieron disculpas a Anahí de Cárdenas en la edición de este jueves.

“Lo que quisimos hacer aquí en ‘Mujeres Al Mando’ fue (dejar en claro que), no porque alguien esté pasando por un momento grave como es el cáncer, no la consideremos, al contrario, lo que estamos haciendo es mostrar que ella sigue adelante, que no se tumba en su cama, que es una luchadora”, indicó Karen Schwarz.

“Me da muchísima pena, y lo digo de corazón, que agarren cualquier cosita mínima de este programa para querer hacernos leña. A Anahí de Cárdenas, quiero pedirle disculpas si algo le afectó por parte de nosotras o por haber sido nombrada”, agregó.

Por su parte, Cathy Sáenz manifestó que su madre también padeció cáncer y que por ello, no podría burlarse de alguien que esté atravesando la misma enfermedad.