No toleró ataques. Magaly Medina se pronunció por los insultos racistas y agresiones físicas que su equipo periodístico recibió de Vanessa López en la noche del martes 12 de diciembre.

En las imágenes, difundidas por “Magaly TV la Firme”, se ve que la “influencer” es expulsada de una discoteca limeña junto con un grupo de sus amigos, quienes también propinaron golpes al grupo de comunicadores.

Tras conocer los calificativos racistas que López dio a los reporteros, Magaly Medina criticó el incidente y arremetió en contra de la exintegrante de “La casa de Magaly”, dedicándole varios minutos a señalar sus acciones.

“Sí es deplorable el comportamiento y las frases racistas discriminatorias que lanza contra mi equipo de investigación que estaban ahí porque los botaron de un lugar público, los botaron de una discoteca a ella y sus acompañantes. Seguro por una falta de respeto, por haber estado haciendo escándalo”, dijo Medina al inicio de su programa.

Magaly Medina sobre sus reporteros: “Trabajan honrada y decentemente”





Luego de eso, Magaly relató que su equipo de investigadores se encontraban en las afueras del club nocturno para grabar los movimientos de Vanessa López, que obtuvo relevancia mediática tras sus problemas legales con el cantante Tomate Barraza.

“Cuando uno aparece en la tele, hay cámaras por todos lados [...] La gente que ahora tiene su celular en la mano, pues te graba en momentos bonitos, malos, de ridículo y no puedes hacer nada”, dijo.

El informe que emitió Medina muestra como tanto ella y sus acompañantes ostentaban su dinero en frente de los reporteros con acciones humillantes, incluso uno de ellos se atrevió a lanzarle un billete en forma de burla.

“No, ellos no necesitan los S/ 50 o el dinero que esta desubicada les quiso tirar en plena calle. [...] Ellos no necesitan de la plata de nadie. [...] Ellos trabajan honrada y decentemente, no le están robando a nadie, por eso no toleramos este tipo de actitudes”, sentenció la Urraca.





Vanessa López se disculpa en redes sociales





Horas antes de que el ampay de Vanessa López fuera emitido por la señal de ATV, la mujer emitió un breve comunicado mediante sus redes sociales, donde deslizaba una disculpa por el escándalo protagonizado.

“Pido mi más profundo perdón a las personas que recibieron mi ataque verbal y a todas las que pueden haberse sentido ofendidas”, escribió.

A pesar de sus disculpas, el Ministerio de Cultura se sumó a la polémica e indicó que López sería denunciada ante la Fiscalía por los ataques racistas y agresiones físicas que realizó en contra de los investigadores.