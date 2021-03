En la última semana, Magaly Medina y Rodrigo González han protagonizado intercambios de palabras. Mientras el presentador de “Amor y fuego” calificó de “soberbia y egocéntrica” a la conductora de ATV, ella ha reconocido que no mantiene una amistad con él.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Magaly Medina aclaró que solo tenía un “contacto esporádico” con Rodrigo González y que solo hablaban por temas laborales, más no porque los una un sentimiento de amistad.

“… creo que no se puede ir por la vida agitando las masas cuando las cosas no son graves, no hay que criticar por criticar y debemos tener tolerancia con la opinión ajena”, expresó Magaly Medina, en referencia a las críticas por su opinión sobre el presunto acoso contra Fátima Segovia en “JB en ATV”.

“Y respecto a nuestra amistad, bueno yo tengo un grupo pequeño de amigos con quienes estoy en permanente contacto y son como una familia. Con él (Rodrigo González) tenía un contacto esporádico y generalmente solo por temas relacionados al trabajo”, añadió.

Asimismo, la conductora de “Magaly TV, la firme” aseguró que el programa “Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, no es su competencia. “Yo no compito con él, mi competencia son las telenovelas de Latina y América Televisión, más su noticiero”, señaló.

Por otro lado, Magaly Medina fue consultada por si considera que la televisión ha cambiado a Rodrigo González. “Creo que ese no es solo el problema de una persona, pienso que muchas personas se olvidan de su esencia cuando están frente a la ‘tele’ y la tele siempre te envanece, despierta los egos e inseguridades”, dijo.

“A mí me agarró a los 33 años, ya estaba un poco más centrada, pero siempre tuve ayuda psicológica porque esto es fuerte, no puedes perderte y vivir solo de la televisión, debes tener una vida personal y emocional, la tele solo es un trabajo. Desgraciadamente algunos personajes tienen en este medio una especie de obsesión que a la larga es dañina y con eso no estoy diciendo que él lo sea, hablo en general”, agregó Medina.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina le responde a Rodrigo González

Magaly Medina responde a Rodrigo González