El actor Rodrigo Brand fue el protagonista del escándalo de la semana. El mexicano se vio envuelto en una gran polémica tras agredir a un reportero del programa “Magaly TV, la firme”, quien lo grabó besándose con Mayra Goñi. Al respecto, la conductora Magaly Medina lamentó la airada reacción del artista extranjero.

En la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, la conductora de espectáculos se mostró muy molesta con la agresión que sufrió su reportero a manos del protagonista de “Valentina Valiente”.

“Una actitud bastante salvaje la que tuvieron estos actorcitos, desconocidos en nuestro medio. Nosotros no tenemos la culpa de que su novelita no les funcione. Este es un NN para nosotros, andaba ahí con su familiar que estaba mucho más violento”, dijo Magaly Medina.

Magaly Medina lamentó que el actor mexicano haya reaccionado de forma violenta contra los reporteros de su programa. (Foto: YouTube / "Magaly TV, la firme")

“Habría que preguntarle a él si sus padres lo educaron así a él, a golpes, para que lo hayan convertido en un hombre brutal, beligerante, que no sabe hablar, que no sabe dar media vuelta como lo hacen las grandes estrellas cuando no quieren contestar una pregunta. No tiene porque atacar a seres indefensos que no están preparados para una golpiza”, agregó.

Magaly Medina condenó la agresión que sufrió su hombre de prensa y calificó de “detestable” la actitud de Rodrigo Brand, a quien también acusó de dejar mal a la producción del canal en el que trabaja.

“Me parece detestable, dejan mal al canal al que pertenecen, a la empresa que los ha traído, a los que le pagan el sueldo, siendo unos soberanos desconocidos. Estos no están en su chacra, aquí no los conoce nadie”, señaló Medina.

Cabe señalar que la reacción de Rodrigo Brand se produce luego que fuera grabado en una situación comprometedora, dándose apasionados besos con la actriz Mayra Goñi, con quien comparte el rol protagónico de la telenovela “Valentina Valiente”.

Hasta el momento, Mayra Goñi y Rodrigo Brand han optado por no pronunciarse; sin embargo, los videos de la agresión ya se han viralizado en redes sociales y han generado una gran cantidad de comentarios cuestionando la violenta reacción del actor mexicano.