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Magaly Medina lamentó que el actor mexicano haya reaccionado de forma violenta contra los reporteros de su programa. (Foto: YouTube / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina lamentó que el actor mexicano haya reaccionado de forma violenta contra los reporteros de su programa. (Foto: YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

El actor Rodrigo Brand fue el protagonista del escándalo de la semana. El mexicano se vio envuelto en una gran polémica tras agredir a un reportero del programa “Magaly TV, la firme”, quien lo grabó besándose con Mayra Goñi. Al respecto, la conductora Magaly Medina lamentó la airada reacción del artista extranjero.

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