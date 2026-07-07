La conductora de televisión Magaly Medina afirmó que un juez declaró inadmisibles las grabaciones presentadas por el exfutbolista Jefferson Farfán, quien a través de un video en su canal de YouTube acusó a la presentadora de incumplir con las jornadas de servicio comunitario que le fueron impuestas en una parroquia de Surco.

Según la comunicadora, el material audiovisual difundido por Farfán, donde se asegura que Medina solo permaneció seis minutos en el recinto a pesar de firmar planillas por extensas horas de labor, carece de verificación necesaria.

“Esas ‘supuestas’ pruebas fueron declaradas inadmisibles por un juez. Y como él no soporta que le digan que no, hizo su berrinche y las propaló sin la verificación que exige una información tan delicada”, declaró Medina en una entrevista con Trome.

Urraca dijo que en la parroquia no quieren exhibirla como ‘león encerrado’ para el disfrute del público y fotógrafos que quieran encontrarla. Video: Magaly Medina | Ig

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Ante esta situación, la conductora informó que ha instruido a sus abogados para que evalúen e inicien las demandas correspondientes por los delitos de difamación e injuria, calificando de “infamia y mentira” el informe, pues en su opinión, sus creadores no tienen formación periodística.

Asimismo, cuestionó el interés del exfutbolista en el caso y señaló que el canal de televisión ya viene pagando la indemnización correspondiente a un proceso judicial anterior, por la que hasta la fecha habría recibido cerca de S/ 185 000.

Por otro lado, en sus redes sociales, Medina se grabó desde la oficina parroquial para mostrar los archivos documentales de bautizos y matrimonios que tiene asignado ordenar.

La conductora explicó que realiza sus labores en un espacio privado para evitar la exposición pública y no afectar la tranquilidad del centro religioso, cuyo administrador, según indicó, se habría visto perjudicado por la presencia constante de personas externas tras desatarse la polémica.