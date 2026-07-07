La conductora aseguró que cumple su servicio comunitario organizando archivos en un espacio privado de una parroquia de Surco | Foto: Internet / Composición EC
La conductora aseguró que cumple su servicio comunitario organizando archivos en un espacio privado de una parroquia de Surco | Foto: Internet / Composición EC
Por Redacción EC

La conductora de televisión Magaly Medina afirmó que un juez declaró inadmisibles las grabaciones presentadas por el exfutbolista Jefferson Farfán, quien a través de un video en su canal de YouTube acusó a la presentadora de incumplir con las jornadas de servicio comunitario que le fueron impuestas en una parroquia de Surco.

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