Entre Magaly Medina y el fútbol peruano hay una relación estrecha y áspera, producto de una cultura de ampays con futbolistas como protagonistas, como el video difundido hace algunos días, con el guardameta de Alianza Lima, Pedro Gallese, en el rol principal.

En las referidas imágenes propaladas por el programa “Magaly TV, La Firme", Gallese aparece saliendo de un hotel con una mujer que no es su esposa. Este hecho generó el desmembramiento del matrimonio del deportista y su -posterior- mea culpa en su camino a la reivindicación.

“No me justifico, pero lo único que quiero es que me dé una oportunidad (su esposa) y pelear solamente por mi familia. Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones, sé que tuve un error muy grande y solamente te pido una oportunidad para recuperarte, recuperar tu confianza y recuperar mi familia”, sostuvo el portero en entrevista con Gol Perú.

Con el cierre del programa “Magaly TV”, en el 2012, y la decisión de la periodista de tomar nuevos rumbos profesionales, la era de los ampays en la TV peruana parecía haber llegado a su fin. Pero la realidad fue otra.

En un afán de experimentar nuevas facetas, Magaly Medina se puso al frente del programa de entrevistas sabatino de Latina: “Magaly”, e incursionó en la conducción de noticieros a través de “90 Matinal”. Pero ninguno de estos formatos televisivos le dio liderazgo en el ráting. Lo suyo es el espectáculo y debía volver a sus raíces.

SU REGRESO

A inicios del 2019, tras un breve alejamiento de la TV, la periodista reapareció en la pantalla chica con “Magaly TV, La Firme”, espacio donde habla sobre personalidades de la farándula nacional e internacional y que tiene a los ampays como insumo principal.

En esta nueva etapa televisiva, Magaly ha vuelto a dar que hablar con sus ampays. Muchos de ellos han generado debate en una sociedad donde, según el al antropólogo Alexander Huerta, el chisme juega un papel importante.

De acuerdo a Huerta, todos tenemos lo que él define como una “comunidad de chismosos” a la que ahora, a partir de programas como el de Magaly (Medina), podemos incluir a una ‘estrella de Chollywood’ o a un futbolista reconocido, y no solo para verla como una figura aspiracional, sino también para juzgarla.

Ricky Rodríguez, actual subgerente de entretenimiento de Latina, recordó que cuando a Medina más se le criticaba, sus promedios más altos de ráting eran en el sector AB, de donde venían los principales ataques. “La gente sigue la vida de los famosos como si fuera una novela que pueden ver en vivo capítulo a capítulo”, dijo.

FUTBOLISTAS EN LA MIRA

Además de Gallese, otros futbolistas que gozan de gran reconocimiento internacional y nacional han visto su privacidad expuesta tras ser ‘ampayados’ en situaciones, muchas veces, comprometedoras.

En octubre del 2019, Jefferson Farfán y la cantante Yahaira Plasencia fueron captados nuevamente juntos, durante la celebración por los 35 años del futbolista peruano.

En julio de este año, Christian Cueva, jugador que consiguió el segundo puesto de la Copa América 2019 con la selección peruana, fue captado por las cámaras de “Magaly TV, La Firme” orinando en la vía pública luego de la fiesta de cumpleaños de Carlos Zambrano.

El 2012, el exfutbolista Amilton Prado estuvo en el ojo de la tormenta tras ser ampayado con la bailarina Cindy Marino por las cámaras del fenecido espacio “Magaly TV”.

Del mismo modo, el futbolista Reimond Manco fue captado en junio del 2010 abrazando y besando a Michelle Soifer, luego de salir de la casa de la artista en Ventanilla.

El guardameta Juan ‘Chiquito’ Flores también fue protagonista de un ampay tras ser captado muy cariñoso con una joven durante una reunión con sus amigos de su barrio en Comas.

PERDIÓ SU LIBERTAD

Si bien los ‘ampays’ acrecentaron la popularidad de Magaly Medina, también le llevaron a probar uno de los tragos más amargos de su vida. El 16 de octubre del 2018, la periodista perdió su libertad tras ser hallada responsable del delito de difamación en agravio al futbolista Paolo Guerrero, a quien acusó de haber abandonado la concentración del cuadro nacional, a través de fotografías que publicó en su revista de espectáculos.

Magaly Medina considera que aquello que le sucede a una persona conocida del mundo del entretenimiento es de interés público y, por tanto, debe darse a conocer.

El Comercio intentó comunicarse con la periodista a través del productor de “Magaly TV, La Firme”, para obtener sus declaraciones, pero no estuvo disponible.