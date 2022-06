Este fin de semana la cantante Karol G realizó dos conciertos en el Arena 1 de la Costa Verde y Magaly Medina asistió al primer show de la artista colombiana.

La presencia de Medina en el show de ‘La Bichota’ causó gran alboroto entre los asistentes, quienes gritaron el nombre de la conductora al verla como una “mortal” más.

Medina aprovechó los primeros minutos de su programa “Magaly TV: La Firme” para agradecer el cariño de sus fans y envió una recomendación a las mujeres peruanas.

“Yo no voy así nomás a los conciertos, pero nos llamó la atención ir con un grupo de amigos, que siempre me convencen de hacer cosas divertidas y entretenidas... Recibir tanto cariño me hizo sentir que yo iba a realizar el concierto. Muchas gracias, recibo ese trato con mucha humildad. Gracias por ese súper cariño demostrado”, expresó.

“Lo disfruté y me encantó, las cosas que hago y vivo las disfruto. La vida está hecha para eso, para vivirla, disfrutarla y reírnos porque en algún momento nos iremos de este mundo y hay que irnos bien bailadas y bien vaciladas. Así se vive, como bichotas, como bichotas pisamos fuerte y como bichotas nos vamos”, concluyó.

