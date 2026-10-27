Magaly Medina se pronunció sobre su inesperado encuentro con Paolo Guerrero en la Plaza de Acho, ocurrido el domingo 25 de octubre durante una jornada taurina en Lima. La conductora de televisión habló sobre esta coincidencia luego que se difundieran imágenes de ambos en el recinto ubicado en el Rímac.

La conductora de “Magaly TV, la firme” asistió al espectáculo acompañada de su esposo, Alfredo Zambrano, y otras personas cercanas. Durante la actividad, el futbolista pasó por un sector próximo a donde ella se encontraba, una escena registrada en un video.

En una entrevista con Trome, Medina manifestó su sorpresa por la presencia del delantero en el lugar. Según explicó, nunca lo había visto asistir a una corrida en Acho. “Nunca, en la vida, lo hemos visto en Acho. Súper raro. Y no es que pasó cerca exactamente. Nosotros estuvimos en barrera del tendido 6 y de ahí vemos quiénes pasan o están en esa parte del callejón”, dijo la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina y Paolo Guerrero asistieron a una corrida en domingo 25 de octubre en la Plaza de Acho de Lima. (Foto: Instagram / Instarandula)

Asimismo, la conductora señaló que esa zona del recinto es utilizada por periodistas, ganaderos e invitados. “Ahí, por donde pasó Paolo, llevan a la prensa, ganaderos y algunos invitados. La próxima, que compre su entrada”, agregó al citado medio.

Pese a la repercusión del episodio, Medina descartó que la aparición del futbolista hubiera afectado su experiencia durante la jornada taurina. La ‘Urraca’ aseguró que su presencia pasó desapercibida y sostuvo que nadie podía arruinarle un día de su vida. “¡Nooo! Ni él ni nadie me puede arruinar un día de mi vida. Su presencia, además, pasó desapercibida”, comentó.

Por su parte, Paolo Guerrero explicó que su visita a la Plaza de Acho estuvo relacionada con una afición que nació durante su infancia. El delantero contó que su padre se dedicó al toreo y que, desde pequeño, veía videos de esta actividad.

Magaly Medina y Paolo Guerrero coinciden en la Plaza de Acho. (Foto: Captura de video / Instarandula)

“Un lindo espectáculo, en realidad. Primera vez, primera experiencia. Mi papá en algún momento fue torero y es la primera vez que estamos aquí. Desde muy chico veía videos y me volví muy aficionado porque mi papá me enseñó. En esto, que es tan increíble, no lo había vivido antes y me siento muy feliz de haber disfrutado de este evento”, dijo el ‘Depredador’.