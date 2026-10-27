Magaly Medina señaló que, si bien coincidió en el mismo evento con el futbolista Paolo Guerrero, no cruzaron miradas ni espacios. (Foto: Instagram - @magalymedinav / Captura de TikTok - @instarandula)
Magaly Medina señaló que, si bien coincidió en el mismo evento con el futbolista Paolo Guerrero, no cruzaron miradas ni espacios. (Foto: Instagram - @magalymedinav / Captura de TikTok - @instarandula)
Por Redacción EC

Magaly Medina se pronunció sobre su inesperado encuentro con Paolo Guerrero en la Plaza de Acho, ocurrido el domingo 25 de octubre durante una jornada taurina en Lima. La conductora de televisión habló sobre esta coincidencia luego que se difundieran imágenes de ambos en el recinto ubicado en el Rímac.

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