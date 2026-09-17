Magaly minimizó la querella de Alejandra, quien apeló tras el rechazo inicial por comentarios sobre su matrimonio | Foto: Magaly TV (Captura)
Magaly minimizó la querella de Alejandra, quien apeló tras el rechazo inicial por comentarios sobre su matrimonio | Foto: Magaly TV (Captura)
Por Redacción EC

Magaly Medina afirmó en su programa televisivo que continuará expresando sus opiniones sobre Alejandra Baigorria, luego de que el 17.º Juzgado Penal Unipersonal desestimara la demanda por difamación interpuesta en su contra.

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