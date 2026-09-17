Magaly Medina afirmó en su programa televisivo que continuará expresando sus opiniones sobre Alejandra Baigorria, luego de que el 17.º Juzgado Penal Unipersonal desestimara la demanda por difamación interpuesta en su contra.

Durante su programa de ATV, la conductora se pronunció sobre la apelación presentada por Baigorria y aseguró que el proceso no modificará sus opiniones al aire.

“Eso no me va a impedir que yo siga diciéndole a la Baigorria lo que yo pienso” , declaró Medina, señalando además que “todas las personas tienen derecho a apelar cuando una sentencia no nos agrada”.

La querella surgió tras los comentarios de Medina sobre unas imágenes de Said Palao en un yate en Argentina, donde se refirió a Baigorria con frases como “pobre mujer sufrida” y “no sabe su real valor”.

Sin embargo, el fallo judicial estableció que dichas frases correspondían a apreciaciones subjetivas sobre conductas sentimentales y no constituían atribuciones de delitos o hechos fácticos verificables.

Alejandra Baigorria y Said Palao reaparecen tras su viaje a Sudáfrica, donde celebraron su aniversario y aprovecharon para alejarse de los escándalos. En la entrevista hablan sobre su relación, la convivencia con la familia y los planes de maternidad, destacando que prefieren ir paso a paso.

Tras el anuncio de Baigorria de continuar el proceso “hasta las últimas consecuencias” y descartar una conciliación, la presentadora cuestionó su postura frente a la crítica mediática.

“Lo que muchas personas quieren es que no se les diga la verdad en su cara, ¿por qué les duele tanto afrontar la verdad?”, manifestó, al comparar las demandas de figuras del espectáculo con las acciones legales que enfrentan reporteros por sus investigaciones.

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