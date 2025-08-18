El último fin de semana se dio a conocer que Jefferson Farfán salió victorioso en su disputa legal contra Magaly Medina y que la conductora tendrá que pagarle al exfutbolista la suma de S/300 mil de reparación civil, luego que la Corte Suprema condenó a la presentadora de espectáculos y a su productor, Patrick Llamo, por el delito de violación de la intimidad agravada.

Ahora, la presentadora del programa “Magaly TV, la firme” salió al frente para lamentar la condena en su contra y calificó de “aberrante” la decisión de la justicia peruana. Según dijo, aún no ha sido notificada, pero hablará con sus abogados.

“Lo que sí me resulta difícil de entender es cómo funciona la justicia en nuestro país. ¡300 mil soles por emitir unas imágenes donde no se ha violado absolutamente la intimidad de nadie! Porque lo que está al alcance de la vista, o sea, lo que puedes captar con una cámara, en tu balcón, terraza, es algo que los paparazzi hemos hecho por mucho tiempo y lo seguimos haciendo”, dijo Medina al diario Trome.

“Este no es un juicio civil, es penal; me pregunto en los casos de homicidio, mujeres violadas, maltratadas, asesinatos, ¿Cuánto le dan a las víctimas o sus deudos por estos casos? Que sepa, no se les ha dado esa cantidad, me parece una aberración”, añadió.

Magaly Medina se refiere a Ana Siucho en su programa.

Finalmente, Magaly Medina precisó que la multa impuesta la pagará el canal en el que trabaja; sin embargo, no descartó reunirse con su defensa legal para evaluar otras medidas.

“Bueno, el canal es el que paga, pero todavía creo, si bien es cierto que es la última instancia, hay otras instituciones a las que acudir”, precisó Medina.

Cabe recordar que la Corte Suprema emitió su fallo y confirmó la condena contra Magaly Medina como autora “del delito de violación de la intimidad agravada en perjuicio de Jefferson Agustín Farfán Guadalupe”.

“Se impone a Magaly Medina dos años y ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva convertidas en 138 jornadas de servicio a la comunidad. Fijando el monto de 300 mil soles de reparación civil”, se lee en la resolución emitida por los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.